В Індії розбився літак: серед загиблих – заступник голови уряду штату

Аджит Павар прямував на місцеві вибори для участі в передвиборчій кампанії

Чиновник належав до однієї з найвпливовіших політичних династій Махараштри

Приватний літак із заступником міністра штату Махараштра Аджит Павар розбився в середу 27 січня на заході Індії. Унаслідок авіакатастрофи загинули всі п’ятеро людей, які перебували на борту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Літак летів з Мумбаї до рідного міста Аджита Павара Бараматі. Під час польоту він упав у відкритому полі та спалахнув. На кадрах із місця події видно густий дим, що піднімається над охопленими вогнем уламками повітряного судна.

У катастрофі також загинули двоє членів персоналу Павара та двоє членів екіпажу. Причина катастрофи наразі не відома. Генеральне управління цивільної авіації (DGCA) заявило, що розслідує інцидент.

66-річний Павар обіймав посаду заступника головного міністра Махараштри – найбагатшого штату на заході Індії, центром якого є Мумбай. Чиновник належав до однієї з найвпливовіших політичних династій Махараштри, яка десятиліттями визначала політику штату.

До слова, у штаті Мен, США, бізнес-джет Bombardier Challenger 650 зазнав аварії при зльоті. На його борту було вісім людей.