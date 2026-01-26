У Бразилії блискавка вдарила в натовп протестувальників: десятки постраждалих

Унаслідок інциденту 34 людини було ушпиталено, ще 72 отримали медичну допомогу

У столиці Бразилії блискавка влучила поблизу людей, які очікували на початок протестної акції на підтримку засудженого експрезидента Жаіра Болсонару. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 72 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Star.

Зазначається, що блискавка влучила в район, де зібралися прихильники Болсонару під час грози. Учасники маршу «Хода за свободу та справедливість» пройшли 240 км від Паракату до Бразиліа, демонструючи підтримку Болсонару, який відбуває 27-річний термін ув’язнення за спробу державного перевороту.

Рятувальники доставили до лікарень десятки постраждалих. Постраждалі мають опіки на різних ділянках тіла, скаржаться на головний біль. Щонайменше вісім осіб перебувають у важкому стані.

Метеорологи називають Бразилію однією з країн з найвищою частотою ударів блискавок у світі, особливо під час сезонних гроз. Як пише ЗМІ, це підсилює ризики травм серед населення під час стихійних погодних явищ.

Інцидент стався в період, коли в регіоні спостерігаються часті та інтенсивні грозові фронти, що супроводжуються сильним дощем і електричними розрядами.

