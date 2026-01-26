Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бразилії блискавка вдарила в натовп протестувальників: десятки постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Бразилії блискавка вдарила в натовп протестувальників: десятки постраждалих
Постраждалі мають опіки на різних ділянках тіла
фото: Daily Star

Унаслідок інциденту 34 людини було ушпиталено, ще 72 отримали медичну допомогу

У столиці Бразилії блискавка влучила поблизу людей, які очікували на початок протестної акції на підтримку засудженого експрезидента Жаіра Болсонару. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 72 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Star.

Зазначається, що блискавка влучила в район, де зібралися прихильники Болсонару під час грози. Учасники маршу «Хода за свободу та справедливість» пройшли 240 км від Паракату до Бразиліа, демонструючи підтримку Болсонару, який відбуває 27-річний термін ув’язнення за спробу державного перевороту.

Рятувальники доставили до лікарень десятки постраждалих. Постраждалі мають опіки на різних ділянках тіла, скаржаться на головний біль. Щонайменше вісім осіб перебувають у важкому стані.

Метеорологи називають Бразилію однією з країн з найвищою частотою ударів блискавок у світі, особливо під час сезонних гроз. Як пише ЗМІ, це підсилює ризики травм серед населення під час стихійних погодних явищ.

Інцидент стався в період, коли в регіоні спостерігаються часті та інтенсивні грозові фронти, що супроводжуються сильним дощем і електричними розрядами.

Нагадаємо, у місті Чанчжоу, яке розташоване в провінції Цзянсу у східній частині КНР, сталася трагедія. Потужний удар блискавки поцілив у павільйон на території одного з парків. Внаслідок чого загинули шестеро людей.

До слова, потужний зимовий шторм, що охопив східні та південні регіони США, призвів до масштабного інфраструктурного колапсу. Через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у штаті Теннессі, де знеструмлено понад 330 тис. домогосподарств, а також у Міссісіпі, Луїзіані та Техасі. Негода, що супроводжується аномальними морозами, снігопадами та крижаними дощами, зачепила навіть західні штати, зокрема Нью-Мексико.

Читайте також:

Теги: Бразилія негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
Над львів’янами нависають величезні бурульки
У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека
15 сiчня, 18:14
По всій Україні розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності»
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
12 сiчня, 13:03
«Укрзалізниця» працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
9 сiчня, 13:00
Україну засипало снігом
В Україні стане холодніше: коли очікувати сильних морозів
9 сiчня, 10:05
Дорога у Василькові. 7 січня 2025 року
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
8 сiчня, 11:00
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
«Київпастранс» повідомляє про затримку низки тролейбусів та трамваїв через ДТП
Київ перетворився на суцільну ковзанку (фото)
7 сiчня, 10:07
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрили екстремальні погодні умови
6 сiчня, 08:47

Соціум

У США розбився бізнес-джет
У США розбився бізнес-джет
У Бразилії блискавка вдарила в натовп протестувальників: десятки постраждалих
У Бразилії блискавка вдарила в натовп протестувальників: десятки постраждалих
Слов’янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
Слов’янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту
CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua