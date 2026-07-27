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У Венесуелі блискавка влучила в людей на злітній смузі аеропорту

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Венесуелі блискавка влучила в людей на злітній смузі аеропорту
У Венесуелі блискавка влучила в людей на злітній смузі аеропорту
колаж: glavcom.ua

Серед травмованих – військові та працівники сервісної служби

У міжнародному аеропорту Артуро Мічелена у венесуельському місті Валенсія дев'ятеро людей постраждали внаслідок удару блискавки під час сильної грози. Інцидент стався ввечері 25 липня на території аеропорту під час інтенсивних тропічних опадів. Як пише «Главком», про це повідомило венесуельське видання El Universal з посиланням на офіційну інформацію адміністрації летовища.

За попередніми даними, блискавка влучила у зелену зону, що прилягає до платформи біля злітно-посадкової смуги. Серед постраждалих – четверо військовослужбовців Національної гвардії Венесуели та п'ятеро працівників компаній, які обслуговують аеропорт.

Вісімох постраждалих доставили до міської лікарні Dr. Enrique Tejera для медичного обстеження та надання допомоги. Ще одному допомогу надали на місці. За інформацією адміністрації аеропорту, наразі всі дев'ятеро постраждалих перебувають у стабільному стані. Один із військовослужбовців отримав легкі політравми, загрози його життю немає.

Адміністрація аеропорту повідомила, що блискавка не пошкодила інфраструктуру летовища та не зачепила жоден із трьох літаків, які перебували на пероні під час негоди. Після завершення перевірок повітряні судна продовжили виконання рейсів, а робота аеропорту не припинялася.

Після інциденту Інститут автономних аеропортів штату Карабобо (Iaaec) заявив, що ситуація перебуває під контролем, і закликав населення зберігати спокій. У відомстві наголосили, що удар блискавки стався через грозовий фронт, який накрив місто Валенсія, однак жодної загрози для подальшої роботи аеропорту немає.

До слова, одна людина загинула та ще троє отримали травми внаслідок удару блискавки на пляжі в штаті Флорида, США, 4 липня. Інцидент стався в районі 6500 кварталу на Естеро-Бульвар. Під удар потрапили чотири особи. Пізніше стало відомо, що один із постраждалих помер.

Нагадаємо, 8 липня під час сильної грози в Одесі блискавка влучила в житловий будинок, унаслідок чого загорівся дах. На місці працювали рятувальники, які ліквідовували пожежу та з'ясовували обставини інциденту.

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Теги: Венесуела аеропорт поранення

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