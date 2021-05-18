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    В Індії виявили новий симптом коронавірусу

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    В Індії виявили новий симптом коронавірусу

    Індійські фахівці висловили думку, що до переліку симптомів можна зарахувати і сильну сухість у роті

    Лікарі з розташованого в індійському штаті Карнатака міста Бангалор заявили про виявлення нового симптому коронавірусної інфекції. Про це пише The Sun.

    Індійські фахівці висловили думку, що до переліку симптомів можна зарахувати і сильну сухість у роті. Вони закликали звертати увагу на подразнення і свербіж, а також біль у області язика. У рідкісних випадках, стверджують вони, в роті пацієнтів можуть бути виразки.

    Розмовляючи з журналістами видання Outlook, доктор Саттур (Sattur) описав 55-річного пацієнта, який скаржився на сильну сухість у роті, а також кон'юнктивіт і втому, хоча температури у нього не було. Пізніше у чоловіка виявили коронавірусну інфекцію.

    Медик підкреслив, що при прояві сильної втоми в тандемі з будь-якими симптомами, пов'язаними з ротовою порожниною, людині слід здати тест на Covid-19.

    При цьому Саттур зауважив, що пацієнт може бути носієм одного з штамів коронавірусу, а різні підвиди інфекції викликають різні симптоми.

    До теперішнього моменту серед класичних симптомів Covid-19 відзначали кашель, втрату нюху і здатності відчувати смаки, а також високу температуру. При цьому деякі інфіковані також скаржаться на втому, головний біль і діарею. Видання The Sun вказує, що раніше схожий симптом, який отримав назву «язик Covid» (Covid tongue) виявили і в Великобританії.

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    В Індії виявили новий симптом коронавірусу