В Іраку багатодітна мати народила одразу сімох



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У жінки з'явилися на світ шість дівчаток і один хлопчик

В Іраку в лікарні провінції Діяла 25-річна жінка народила сімох дітей природним шляхом. Діти, а це шестеро дівчаток і один хлопчиа, здорові і почуваються добре. Про це пише The Standard.

Батько дітей, Юсеф Фадаль, зізнався, що з коханою вони заводити дітей не планували. Ще до цього щедрого на дітей народження вони виховували трьох. Нова вагітність жінки виявилася несподіванкою.

Багатодітна мати наразі знаходиться в стабільному стані. За нею спостерігають фахівці.

Раніше повідомлялося, що британка народила, будучи в комі. Вона навіть не підозрювала, що чекає дитину.