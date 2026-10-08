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В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести
Марікармен Абаскаль прожила в мадридській квартирі з 1956 року
фото: АР

Профспілка орендарів назвала її історію поворотним моментом для країни

У середу, 7 жовтня, у мадридській лікарні Gregorio Marañón померла Марікармен Абаскаль. 23 вересня її виселили з квартири, де вона жила з 1956 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Associated Press.

«З жалем повідомляємо, що Марікармен сьогодні померла», – написали у Профспілці орендарів Мадрида. Там наголосили, що ситуація жінки стала поворотним моментом в історії країни. Причину смерті в повідомленнях не називають.

В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести фото 1
фото: Reuters

Що відомо про виселення

Марікармен прожила в одній квартирі понад сім десятиліть. Її батько орендував це житло ще 1956 року, а згодом вона залишилася там сама. За даними El País, пенсія жінки становила близько €1,4 тис., а за оренду вона платила близько €500 на місяць.

23 вересня її примусово виселили. Жінку винесли з квартири на ношах і відвезли до лікарні, де вона перебувала до самої смерті. Біля будинку тоді зібралися активісти, а поліція відтісняла протестувальників.

В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести фото 2
фото: Reuters

Як виселення переросло у протести

Історія літньої орендарки швидко вийшла за межі мадридського району. 3 жовтня акції відбулися щонайменше у 50 містах Іспанії. У Мадриді, за оцінкою уряду, на вулиці вийшли близько 70 тис. людей, а за даними Профспілки орендарів – приблизно 500 тис. У центрі столиці на площі Пуерта-дель-Соль тривалий час працює наметовий табір.  

В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести фото 3
фото: АР

Організатори вимагають знизити орендну плату на 50%, запровадити безстрокові договори оренди та вилучати житло у фондів, які скуповують нерухомість. Речниця профспілки Валерія Раку заявила, що загальний страйк оголосять після переговорів з іншими профспілками. «Вісім днів сили народу можуть досягти більше, ніж вісім років прогресивного уряду», – сказала вона.

В Іспанії померла 87-річна жінка, чиє виселення спричинило протести фото 4
фото: Reuters

Політичні наслідки

Під тиском протестів уряд Педро Санчеса запропонував заходи для захисту орендарів. Серед них:

  • заборонити виселення вразливих орендарів до 2030 року;
  • на два роки продовжити чинні договори оренди, які спливають до 31 грудня 2028 року;
  • заборонити фондам скуповувати житло до 2028 року;
  • посилити правила сезонної та кімнатної оренди.

2 жовтня Конгрес депутатів відхилив два урядові декрети: проти проголосували партії Junts, Народна партія та Vox. За три дні Санчес оголосив дострокові парламентські вибори на 29 листопада. Їх призначення частково пов'язують із житловою кризою, а рейтинг Санчеса вже був ослаблений корупційними скандалами.

Нагадаємо, «Главком» писав, як житлова криза в Іспанії вивела десятки тисяч людей на вулиці. Акції відбувалися щонайменше у 50 містах, а учасники вимагали зниження орендної плати та посилення захисту орендарів. Серед причин кризи називають дефіцит житла, високу вартість будівництва та стрімке поширення короткострокової туристичної оренди.

Окремо прем’єр-міністр Іспанії оголосив дострокові парламентські вибори на 29 листопада. Рішення було ухвалене після того, як уряд не зміг провести через парламент два документи щодо житлової політики.

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Теги: нерухомість Іспанія криза активісти житло Педро Санчес оренда

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