Оренда квартир у Рівному різко подорожчала: що відбувається на ринку

Попит на житло в Рівному зріс через приїзд людей з інших регіонів

Рієлторка Інна Гребень розповіла, як змінився попит на оренду житла у місті

Оренда квартир у Рівному за останній місяць подорожчала. Влітку квартир на ринку було багато, а охочих їх винайняти – менше. Тепер ситуація змінилася: житло швидше знаходить орендарів, а власники підвищують ціни. Найбільше бракує недорогих квартир – хороші варіанти за доступною ціною можуть забрати за кілька годин.

На попит вплинув приїзд людей з інших регіонів України, зокрема з Києва. Серед них багато сімей, яким потрібні не лише однокімнатні квартири, а й просторіше житло.

«Главком» дізнався, скільки зараз коштує оренда житла у Рівному та чи можуть ціни знизитися найближчими місяцями.

Попит на оренду зріс

Голова Рівненського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Інна Гребень у коментарі «Главкому» розповіла, що ринок оренди суттєво змінився буквально за останні три-чотири тижні.

У липні-серпні ціни на житло знижувалися через велику кількість пропозицій і недостатній попит. Однак останнім часом квартири почали швидко знаходити орендарів, а власники підняли ціни.

На ситуацію, за словами рієлторки, значною мірою вплинув переїзд людей із інших регіонів України на захід країни. Зокрема, побільшало орендарів із Києва. Вони, як правило, готові платити більше, але водночас шукають житло з певними умовами.

«Люди з Києва більш заможні, мають можливості більше заплатити, але їм потрібні певні умови. Відповідно, вартість оренди за рахунок цього зросла», – зазначила Гребень.

За її словами, найдешевших квартир на ринку зараз дуже мало. Якщо раніше можна було знайти однокімнатне житло навіть за 6 тис. грн, то тепер нижня межа таких пропозицій починається приблизно від 7,5 тис. грн.

Недорогі квартири довго не затримуються на ринку. Якщо з'являється об'єкт за привабливою ціною, він може знайти орендаря за кілька годин. Подекуди такі квартири навіть не встигають вийти на ринок.

Склад орендарів також змінився. Якщо раніше до Рівного часто переїжджали окремі люди або пари, яким достатньо було невеликої площі, то тепер більше сімей.

«Зараз масово приїжджають сім'ї з Києва. Відповідно, це сім'ї з дітками, з тваринками, що й вплинуло на те, що навіть попит на трикімнатні квартири значно більший, і їх майже немає», – пояснила рієлторка.

Які ціни на оренду в Рівному

Вартість оренди залежить від стану квартири, району, поверху, комплектації та типу будинку. Найпомітніше подорожчання за останні місяці Гребень бачить у сегменті однокімнатних квартир у новобудовах.

Для прикладу, у квітні однокімнатну квартиру в новобудові з ремонтом, меблями та технікою можна було орендувати приблизно за 16 тис. грн. Наприкінці липня ціна знизилася до 13–14 тис. грн. Нині за аналогічне житло власник може просити вже близько 18 тис. грн.

У дешевшому сегменті однокімнатні квартири зараз коштують від 7,5 тис. грн. Залежно від стану та характеристик житла ціна може становити 8,5 тис., 9 тис. або 10 тис. грн.

Двокімнатні квартири на вторинному ринку рієлторка оцінює приблизно у 10–14 тис. грн. Тут багато залежить від стану помешкання, району, поверху, меблів і техніки, а також планування. Важливі й характеристики самого будинку – зокрема, чи це «хрущовка», панельний або цегляний будинок, чи є прохідні кімнати.

У новобудовах двокімнатні квартири коштують дорожче. За словами Гребень, окремі варіанти можна знайти приблизно за 17 тис. грн, але загалом ціна стартує ближче до 19 тис. грн.

Найбільший дефіцит спостерігається серед трикімнатних квартир. Таких пропозицій, за словами рієлторки, дуже мало. Якщо на ринку з'являються дві-три такі квартири, їхня вартість зазвичай перевищує 20 тис. грн, але навіть за такою ціною вони швидко знаходять орендарів.

Якщо порівнювати нинішні ціни з минулорічними, однокімнатні квартири, за оцінкою Гребень, подорожчали приблизно на 1–2 тис. грн. Для дво- і трикімнатних квартир зростання було більшим – для двокімнатних рієлторка оцінює його приблизно до 20%.

При цьому протягом останнього року ціни не зростали рівномірно. Ринок, за словами Гребень, поводився «як синусоїдна лінія»: вартість то збільшувалася, то знижувалася залежно від попиту та кількості пропозицій.

Що показує статистика

Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Рівному у вересні 2026 року становить 12,3 тис. грн. За даними ЛУН, вартість в порівнянні з минулим роком майже не змінилася. Загалом даних для статистики дво- та трикімнатних квартир замало.

Середні ціни оренди житла у Рівному графіка: ЛУН

Серед однокімнатних квартир найбільше пропозицій припадає на житло за 15–16 тис. грн – таких оголошень на сайті ЛУН 12. Ще 11 квартир здають за 8–9 тис. грн, 9 – за 12–13 тис. грн, а 8 пропозицій мають ціну 7–8 тис. грн.

Ціни на однокімнатні квартири в Рівному графіка: ЛУН

Серед двокімнатних квартир найчастіше трапляються оголошення за 12–13 тис. грн – таких шість. По чотири квартири пропонують за 10–11 тис. грн та 15–16 тис. грн. Найдешевших варіантів значно менше: лише дві двокімнатні квартири здають за 6–7 тис. грн.

Найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир графіка: ЛУН

Для трикімнатних квартир найбільше оголошень у діапазоні 10–18 тис. грн – таких дев'ять. При цьому бюджетних варіантів за 8–10 тис. грн майже немає: лише одне оголошення.

Оголошень оренди трикімнатних квартир у Рівному небагато графіка: ЛУН

Чи впадуть ціни найближчими місяцями

Робити прогноз щодо осені та зими на ринку оренди наразі складно. Гребень зазначає, що кількість запитів на житло залишається високою, а люди, які переїжджають до Рівного, зазвичай орендують квартири не на кілька днів. Якщо нинішня ситуація з переїздом людей із столиці та інших регіонів збережеться, попит може залишатися стабільним.

«Зараз нереально щось прогнозувати. Запитів багато на оренду, і я думаю, що їх все одно менше не буде», – каже рієлторка.

Водночас на ціни можуть вплинути чинники, які поки важко передбачити. Зокрема, йдеться про вартість комунальних послуг та ситуацію з електропостачанням узимку. На ринку поки немає чіткого розуміння, якими будуть відключення світла та їхня тривалість.

Тому, на думку рієлторки, робити висновки про можливе падіння цін зарано. Більш зрозуміла ситуація може скластися в середині або наприкінці жовтня, коли стане відомо, яким буде опалювальний сезон і чи збережеться нинішній рівень попиту.

Нагадаємо, у Вінниці зараз дуже високий попит на орендоване житло. Найактивніше квартири шукають переселенці з прифронтових міст, студенти та люди, які приїжджають до міста через роботу. Водночас найбільше проблем виникає з пошуком бюджетних варіантів – їх на ринку бракує.

Також «Главком» писав, що оренда житла у Львові побила історичний рекорд.