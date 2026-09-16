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Нафтові гіганти США: світова паливна криза вже настала

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нафтові гіганти США: світова паливна криза вже настала
Нафтовий танкер у районі Ормузької протоки
фото ілюстративне

Гендиректор Chevron Майк Вірт: механізми стримування ризиків вичерпані

Комерційні запаси пального у світі скорочуються вже понад шість місяців, а можливості компенсувати дефіцит за рахунок стратегічних резервів сирої нафти обмежені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Американські нафтові компанії кілька місяців поспіль попереджали представників адміністрації президента США Дональда Трампа, що тривале блокування Ормузької протоки призведе до перебоїв на світовому паливному ринку. Тепер керівники галузі стверджують: наслідки вже настали — комерційні запаси пального скорочуються.

За даними WSJ, керівники трьох найбільших американських нафтових компаній — ExxonMobil, Chevron і ConocoPhillips — ще в березні попереджали чиновників про ризик дефіциту нафтопродуктів, зокрема дизельного пального. Видання пише про це за підсумками двох енергетичних конференцій у Техасі.

Гендиректор Chevron Майк Вірт заявив, що механізми, які раніше згладжували ризики для цін і постачання, тепер вичерпані.

«Механізми його стримування допомагали пом’якшити ризики, пов’язані з цінами та поставками, але зараз вони вичерпані», – сказав Вірт.

Світові запаси пального скорочуються

Комерційні запаси нафтопродуктів у різних країнах зменшуються понад пів року. Одночасно скорочується й можливість компенсувати нестачу за рахунок стратегічних резервів сирої нафти: навесні країни Організації економічного співробітництва та розвитку погодили вилучення з резервів 400 млн барелів, і подальше використання цього ресурсу залишається обмеженим.

Додаткового удару ринку завдала ситуація в Саудівській Аравії: минулого тижня атака дронів вивела з ладу ключовий нафтопровід, яким країна транспортує нафту в обхід Ормузької протоки. За оцінками аналітиків, через зупинку трубопроводу з глобального ринку вилучено щонайменше 2,5 млн барелів нафти на добу — додаткове скорочення на тлі й без того обмежених поставок.

На ситуацію впливає і Китай. Країна раніше суттєво скоротила закупівлі нафти на міжнародному ринку, покриваючи частину споживання з власних резервів. За даними WSJ, останніми тижнями Пекін знову наростив закупівлі у зовнішніх постачальників — саме тоді, коли комерційні запаси пального в інших частинах світу скорочуються.

Американські чиновники називають перебої на нафтовому ринку тимчасовими. Представники галузі оцінюють ситуацію песимістичніше й вказують на відсутність швидкого джерела додаткових поставок.

Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світового енергетичного ринку, і проблеми з судноплавством через неї вже неодноразово позначалися на цінах. Раніше «Главком» писав, що на тлі загострення ситуації навколо протоки нафтові котирування вже зростали.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що навіть відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не гарантує швидкої стабілізації світового ринку палива. За словами виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля, наслідки тривалих перебоїв із постачанням даватимуться взнаки ще довго навіть після відкриття протоки.

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Теги: нафта Іран Китай Дональд Трамп бензин криза пальне дизельне пальне блокування

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