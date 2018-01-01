В Іспанії репер отримав три роки в'язниці за прославляння у своїх треках тероризму
- Сьогодні, 19:27
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Це не перший вирок, винесений іспанськими судами щодо «творчості» співаків
Іспанський репер Хосеп Мікель Аренас Бельтран (творчий псевдонім Valtonyc) проведе у в'язниці три з половиною роки за прославляння тероризму, загрози відомим політикам і королівській родині у своїх піснях.
Попереднє рішення Національної судової палати, винесене в минулому році, підтвердив зараз Верховний суд Іспанії, де співак спробував його оскаржити.
Репера визнали винним у погрозах, прославлянні тероризму, приниженні жертв терактів, а також образах у бік монархії. Суд вважає, що у своїй «творчості» репер підтримує терористичні організації ЕТА (баскська терористична організація) і GRAPO («Групи патріотичного антифашистського опору першого жовтня»), ображає колишнього главу держави короля Хуана Карлоса і членів його сім'ї, загрожує відомим політикам.
У судовому рішенні наводяться деякі рядки пісень. «Бауса (колишній глава уряду Балеарських островів Хосе Рамон Бауса - ред.) повинен померти в газовій камері, але чи піде він? Цього мало, ми підпалимо його будинок, його аптеку», «Король Бурбон і його тусовки. Не знаю, чи полював він на слонів або шукав повій, це речі, які неможливо пояснити», «Я б убив Есперансу Агірре (колишня очільниця спільноти Мадрид - ред.), але раніше я б змусив її дивитися, як її син живе серед щурів», «Хочу передати іспанцям послання надії - ЕТА (терористична організація - ред.) - велика нація», «Я кричу у в казармах - Хай живе ЕТА».
Це не перший вирок, винесений іспанськими судами щодо «творчості» співаків. Так, у 2014 році Національний суд засудив до двох років в'язниці каталонського репера Пабло Асель (також за прославляння в своїх текстах тероризму), проте він відбував покарання умовно.
У грудні минулого року Національний суд виніс вирок у відношенні дванадцяти реперів групи «La Insurgencia» («Повстання»), які публікували в Youtube пісні на підтримку GRAPO і ЕТА. Репери засуджені до двох років і одного дня ув'язнення, а також штрафу в розмірі 4800 євро. Всі матеріали повинні бути заблоковані і вилучені. Крім того, засуджені позбавлені права займати будь-які державні посади протягом дев'яти років. Репери оскаржать вирок у Верховному суді, однак якщо він підтвердить рішення Національного суду, то музиканти будуть відбувати реальний термін, оскільки вирок перевищує два роки - до двох років вирок, як правило, відбувають умовно.
Джерело: РИА Новости