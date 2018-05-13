В Іспанії розбився легкомоторний літак: троє загиблих

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На місці аварії виникла пожежа площею близько 150 кв. м

В іспанській провінції Таррагона зазнав аварії легкомоторний літак, загинули три людини. Літак впав між містами Вінебре і Фліш, повідомляє пожежна служба Каталонії.

Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш в Португалії і прямувало до аеропорту Реус у Таррагоні.

На місці аварії виникла пожежа площею близько 150 кв. м, вогонь оперативно загасили.

На місце падіння оперативно прибули розрахунки пожежних, а також медики. Проте, врятувати життя людей, що перебували в літаку не вдалося. Національність загиблих не уточнюється.

Причини аварії в даний час встановлюються, на місці трагедії працюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у США розбився винищувач F-16.

Зголом Командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.