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    В Іспанії розбився легкомоторний літак: троє загиблих

    • Сьогодні, 05:45
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    На місці аварії виникла пожежа площею близько 150 кв. м

    В іспанській провінції Таррагона зазнав аварії легкомоторний літак, загинули три людини. Літак впав між містами Вінебре і Фліш, повідомляє пожежна служба Каталонії.

    Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш в Португалії і прямувало до аеропорту Реус у Таррагоні.

    На місці аварії виникла пожежа площею близько 150 кв. м, вогонь оперативно загасили.

    На місце падіння оперативно прибули розрахунки пожежних, а також медики. Проте, врятувати життя людей, що перебували в літаку не вдалося. Національність загиблих не уточнюється.

    Причини аварії в даний час встановлюються, на місці трагедії працюють слідчі.

    Нагадаємо, нещодавно у США розбився винищувач F-16.

    Зголом Командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.

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