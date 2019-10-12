Спека на Землі катастрофічно посилиться – вчені



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Спека призведе до величезної кількості смертей серед людей похилого віку і вразливих груп

Навіть помірний викид парникових газів призведе до збільшення територій, охоплених екстремальною спекою на 50-80% - дослідники

Вчені із США передбачили катастрофічне посилення спеки на планеті.

Про це повідомляє Phys.org.

За прогнозами фахівців, спека збільшиться до середини 21-го століття.

Зазначається, що навіть помірний викид парникових газів призведе до збільшення територій, охоплених екстремальною спекою на 50-80%.

Згідно з найгіршим сценарієм, при максимальному викиді діоксиду вуглецю площа спраглих від спеки регіонів подвоїться.

Спека призведе до величезної кількості смертей серед людей похилого віку і вразливих груп.

Крім того, виявляться перевантаженими енергомережі в спробі впоратися із спекотним періодом за допомогою кондиціонерів.

Вчені стверджують, що такий наплив теплової інтенсивності тільки поширюватиметься у своїй тривалості.