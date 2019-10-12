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    У світі

    Спека на Землі катастрофічно посилиться – вчені

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    Спека призведе до величезної кількості смертей серед людей похилого віку і вразливих груп - Спека на Землі катастрофічно посилиться – вчені
    Спека призведе до величезної кількості смертей серед людей похилого віку і вразливих груп

    Навіть помірний викид парникових газів призведе до збільшення територій, охоплених екстремальною спекою на 50-80% - дослідники

    Вчені із США передбачили катастрофічне посилення спеки на планеті.

    Про це повідомляє Phys.org.

    За прогнозами фахівців, спека збільшиться до середини 21-го століття.

    Зазначається, що навіть помірний викид парникових газів призведе до збільшення територій, охоплених екстремальною спекою на 50-80%.

    Згідно з найгіршим сценарієм, при максимальному викиді діоксиду вуглецю площа спраглих від спеки регіонів подвоїться.

    Спека призведе до величезної кількості смертей серед людей похилого віку і вразливих груп.

    Крім того, виявляться перевантаженими енергомережі в спробі впоратися із спекотним періодом за допомогою кондиціонерів.

    Вчені стверджують, що такий наплив теплової інтенсивності тільки поширюватиметься у своїй тривалості.

     

    США клімат спека наука
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