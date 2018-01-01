В Єгипті засудили на смерть більше 20 людей

Ще 6 людей проведуть за гратами 15 або 25 років

Суд Єгипту виніс вирок у формі смертної кари 21 людині, в тому числі для 16 людей заочно, які підозрюються в екстремізмі. Про це повідомляє агентство Reuters. Засуджених звинувачують в створенні вибухових пристроїв і планування атак на публічні та приватні об’єкти. Окрім того до звинувачень відносять екстремістські ісламістські погляди та



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Reuters

Ще 6 людей проведуть за гратами 15 або 25 років

Суд Єгипту виніс вирок у формі смертної кари 21 людині, в тому числі для 16 людей заочно, які підозрюються в екстремізмі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Засуджених звинувачують в створенні вибухових пристроїв і планування атак на публічні та приватні об’єкти. Окрім того до звинувачень відносять екстремістські ісламістські погляди та формування нелегальних організацій. Всіх, кому було винесено вирок, були заарештовані в 2015 році.

Суд міста Каїр також засудив трьох людей до довічного ув’язнення (25 років), а ще трьох людей до 15 років перебування за гратами. Підсудні мають право подати апеляцію протягом 60 наступних днів.

Ці вироки є частиною кампанії проти політичних ісламістських організацій, яка почалася після приходу до влади нинішнього очільника Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі влітку 2013 року після повалення режиму «Братів Мусульман», яких представляв президент Мохаммед Мурсі.