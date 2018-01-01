В Єрусалимі на невизначений термін закрили Храм Гробу Господнього

У такий спосіб церковні ієрархи протестують проти «систематичної кампанії проти церков та християнської громади у Святій землі»

На знак протесту проти політики нинішнього уряду Ізраїлю церковні ієрархи в Єрусалимі закрили на невизначений термін Храм Гробу Господнього. В оприлюдненому в неділю, 25 лютого, незвично жорстко сформульованому листі ієрархи греко-католицької та вірменської церков пояснили, що вдатися до цього кроку їх змусила «систематична кампанія проти



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Храм Гробу Господнього

У такий спосіб церковні ієрархи протестують проти «систематичної кампанії проти церков та християнської громади у Святій землі»

На знак протесту проти політики нинішнього уряду Ізраїлю церковні ієрархи в Єрусалимі закрили на невизначений термін Храм Гробу Господнього. В оприлюдненому в неділю, 25 лютого, незвично жорстко сформульованому листі ієрархи греко-католицької та вірменської церков пояснили, що вдатися до цього кроку їх змусила «систематична кампанія проти церков та християнської громади в Святій землі», передає інформагенція dpa.

У опублікованому листі релігійні діячі висловили обурення законопроектом, що дозволяє ізраїльській державі конфіскувати церковні земельні ділянки. Цей законопроект в неділю буде обговорюватися на засіданні міністерської комітету, після чого його винесуть на затвердження в Кнесет. У разі ухвалення в парламенті, документ набуде чинності закону.

У листі церковних ієрархів проект закону названий «дискримінаційним і расистським». Також вони переконані, що своїми діями Ізраїль «зневажає» ті «стосунки між християнською спільнотою і владою», що зберігалися десятиліттями.

Церква також протестує проти запровадження муніципальних зборів, які, на її думку, порушують статус-кво. У авторів листа складається враження, що ці дії мають на меті «послабити християнську присутність в Єрусалимі».

Міська адміністрація Єрусалима, своєю чергою, заявляє, що запровадженні збори стосуються не храмів, а таких об'єктів, що перебувають у церковної власності, як готелі та зали для прийомів. МЗС Ізраїлю поки не прокоментував ці звинувачення церковних ієрархів Єрусалиму.

Джерело: Deutsche Welle