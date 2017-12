В Каліфорнії евакуювали відвідувачів «Діснейленду» через аварію

За словами представників парку розваг, причиною аварії стала поломка трансформаторів

В американському парку розваг «Діснейленд» закрилися 12 атракціонів через аварію на одній з трансформаторних підстанцій. Гостей парку евакуювали.

Про це заявила офіційний представник парку Сузі Браун, повідомляє D.W.

Зокрема аварія вплинула на роботу району Toontown, присвяченого класичним персонажам Діснея, Fantasyland, в якому демонструються персонажі з казок, адаптованих розважальною компанією, і монорельсову систему.

Відзначається, що деякі з відвідувачів застрягли на своїх місцях.

The Diznie Apocalypse is here #Disneyland pic.twitter.com/am2d2W2Yow