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    В Каліфорнії евакуювали відвідувачів «Діснейленду» через аварію

    За словами представників парку розваг, причиною аварії стала поломка трансформаторів
    В американському парку розваг «Діснейленд» закрилися 12 атракціонів через аварію на одній з трансформаторних підстанцій. Гостей парку евакуювали. Про це заявила офіційний представник парку Сузі Браун, повідомляє D.W. Зокрема аварія вплинула на роботу району Toontown, присвяченого класичним персонажам Діснея, Fantasyland, в якому
    • Сьогодні, 09:59
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    За словами представників парку розваг, причиною аварії стала поломка трансформаторів

    В американському парку розваг «Діснейленд» закрилися 12 атракціонів через аварію на одній з трансформаторних підстанцій. Гостей парку евакуювали.

    Про це заявила офіційний представник парку Сузі Браун, повідомляє D.W.

    Зокрема аварія вплинула на роботу району Toontown, присвяченого класичним персонажам Діснея, Fantasyland, в якому демонструються персонажі з казок, адаптованих розважальною компанією, і монорельсову систему.

    Відзначається, що деякі з відвідувачів застрягли на своїх місцях.

    Аварія сталася, коли парк був заповнений відвідувачами у зв’язку з різдвяними канікулами.

    «Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити роботу», - повідомили представники парку в Twitter.

    Зазначимо, «Діснейленд» в Анхайме є першим парком розваг, який відкрив Уолт Дісней. Всього в ньому знаходиться більше 50 атракціонів.

     

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