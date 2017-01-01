В Каліфорнії евакуювали відвідувачів «Діснейленду» через аварію
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За словами представників парку розваг, причиною аварії стала поломка трансформаторів
В американському парку розваг «Діснейленд» закрилися 12 атракціонів через аварію на одній з трансформаторних підстанцій. Гостей парку евакуювали.
Про це заявила офіційний представник парку Сузі Браун, повідомляє D.W.
Зокрема аварія вплинула на роботу району Toontown, присвяченого класичним персонажам Діснея, Fantasyland, в якому демонструються персонажі з казок, адаптованих розважальною компанією, і монорельсову систему.
Відзначається, що деякі з відвідувачів застрягли на своїх місцях.
The Diznie Apocalypse is here #Disneyland pic.twitter.com/am2d2W2Yow— Steve Lukas #XR (@slukas) 27 грудня 2017 р.
Аварія сталася, коли парк був заповнений відвідувачами у зв’язку з різдвяними канікулами.
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити роботу», - повідомили представники парку в Twitter.
Зазначимо, «Діснейленд» в Анхайме є першим парком розваг, який відкрив Уолт Дісней. Всього в ньому знаходиться більше 50 атракціонів.