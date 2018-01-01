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    В Південний Судан може повернутися голод

    48% населення країни відчувають брак продуктів харчування
    Представник ООН заявив в понеділок про те, що в Південному Судані населення може знову почати голодувати протягом декількох наступних місяців. Про це повідомляє агентство Reuters. Вже в проміжку часу між травнем і липнем 2018 року до 155 тисяч людей можуть опинитися в ситуації гострого дефіциту їжі. Фактично ж опитування показало про те, що 5,3
    • Сьогодні, 12:58
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    48% населення країни відчувають брак продуктів харчування

    Представник ООН заявив в понеділок про те, що в Південному Судані населення може знову почати голодувати протягом декількох наступних місяців. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Вже в проміжку часу між травнем і липнем 2018 року до 155 тисяч людей можуть опинитися в ситуації гострого дефіциту їжі. Фактично ж опитування показало про те, що 5,3 млн. осіб населення Південного Судану, або 48% від загальної кількості, вже на сьогодні знаходяться в передкризовому стані в питанні забезпечення мінімального необхідного рівня харчування.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окремих частинах Південного Судану оголосили голод, що сталось вперше у світі за останні шість років,

    ООН продукти голодування
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