В США відкрито центр утримання мігрантів, оточений болотами з алігаторами

Трамп зазначив, що територія довкола центру вкрай небезпечна для втечі: «Ми оточені милями зрадницьких боліт, і єдиний вихід звідси – це депортація»

Комплекс розміщений на території навчально-перехідного аеропорту Дейд-Коллієр

Президент США Дональд Трамп відвідав новий центр утримання мігрантів, розташований у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Об’єкт, який уже встигли охрестити «Алігатор Алькатрасом», знаходиться приблизно за 60 км від Маямі – в глибині субтропічних болотистих угідь, населених алігаторами, крокодилами та пітонами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Комплекс розміщений на території навчально-перехідного аеропорту Дейд-Коллієр. За оцінками посадовців, він обійдеться бюджету США в $450 млн на рік і вміщуватиме близько 5 тис. осіб.

Під час огляду Трамп зазначив, що територія довкола центру вкрай небезпечна для втечі: «Ми оточені милями зрадницьких боліт, і єдиний вихід звідси – це депортація».

фото: Reuters

Всередині стоять десятки двоповерхових ліжок, розміщених у металевих клітках. Після візиту Трамп заявив, що це – зразок того, як мають виглядати подібні об’єкти в інших штатах.

фото: Reuters

фото: Reuters

Очікується, що перші мігранти прибудуть сюди вже найближчим часом. Для охорони об’єкта губернатор Флориди Рон ДеСантіс пообіцяв відправити 100 військових Нацгвардії.

фото: Reuters

У соціальних мережах відкриття супроводили зображеннями алігаторів у формі міграційної служби. Також місцеві республіканці почали продавати тематичний одяг і сувеніри з «болотною» символікою.

Раніше ми писали, що Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) США розпорядилося відновити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі. Як повідомляє «Главком», про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

За відомостями видання, 16 червня DHS повідомило співробітників про скасування випущеного минулого тижня розпорядження про зупинення імміграційних рейдів на фермах, а також у готелях та ресторанах.

Нагадаємо, після приходу до влади 20 січня Трамп неодноразово висловлювався за посилення міграційної політики, проте раніше адміністрація президента розпорядилася призупинити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі.

До слова, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings («Без королів») відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.