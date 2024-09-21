В Україні викрито «фабрику фейків», якою керували з Кремля

Росія поширює дезінформацію, щоб посіяти недовіру до України і знизити її підтримку

Пропагандистами керував заступник голови адміністрації президента Путіна Сергій Кирієнко

В Україні викрили російську «фабрику фейків» якою керував заступник глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко. Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

«На цьому тижні було викрито пропагандиську машину РФ під назвою «Команда И». Це фабрика фейків, яка курувалася особисто заступником голови адміністрації президента Путіна Сергієм Кирієнком. Саме ця пропагандистська машина стоїть за великою кількістю вкидів проти України як на території Росії, так і... на території третіх країн, які під впливом цих фейків можуть змінювати політичну позицію», – розповів радник керівника Офісу президента.

Лещенко зазначив, що Росія знову поширює дезінформацію, щоб посіяти недовіру до України і знизити її підтримку.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда планує залякувати українців блекаутом та економічною катастрофою з настанням холодів.

Також пропагандисти вигадали нові фейки про операцію на Курщині.