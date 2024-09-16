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Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги – Зеленський
За словами Зеленського, необхідні кроки для перемоги України вже визначено
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У плані перемоги України буде військове, політичне, дипломатичне економічне

План перемоги України у війні готовий на 90%. На наступний тиждень Україна представить його союзникам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«І протягом усього дня в різних форматах – наради з підготовки нашого, українського, плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом», – каже президент.

Зеленський наголосив, що необхідні кроки для перемоги України вже визначені абсолютно чітко.

«Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано», – наголосив він.

Очільник України додав, що в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право.

Нагадаємо, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський президент

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