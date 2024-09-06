Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву

Шуфричу та його помічнику інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону

5 вересня, у мережі з'явилися повідомлення про нібито смерть у СІЗО нардепа Нестора Шуфрича

Народний депутат від забороненої партія «Опозиційна платформа – за життя» Нестор Шуфрич живий і з ним усе добре. Його справу передано до суду. Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«Напевне розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич, - «Главком» ) живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника», – уточнила Сапьян.

Радниця нагадала, що Шуфричу та його помічнику інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді.

«Власне, можливо дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре», – додала представниця ДБР.

Зазначимо, вчора, 5 вересня, у мережі з'явилися повідомлення про нібито смерть у СІЗО нардепа Нестора Шуфрича. Чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича. За їх словами, нардеп перебуває у лікарні. Відомо, що 4 вересня Шуфрича доставили у Печерський райсуд Києва на підготовче засідання з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції. Йому дозволили брати участь у засіданнях онлайн.

Зокрема колишній народний депутат Ігор Мосійчук поширив новину про смерть нардепа Нестора Шуфрича, а згодом самі її спростував.

«В увʼязненні помер народний депутат від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Повідомили знайомі адвокати», – написав спочатку Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

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Невдовзі він заявив, що це фейк.

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Нагадаємо, що прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та та його експомічника.

Нині обвинувачені перебувають під вартою. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), Шуфричу може загрожувати 15 років позбавлення волі.

У квітні правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

На початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич отримав підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму. А перед цим, 15 вересня, Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді.