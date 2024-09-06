Головна Країна Політика
search button user button menu button

Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву
Шуфричу та його помічнику інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону
фото: rbc.ua

5 вересня, у мережі з'явилися повідомлення про нібито смерть у СІЗО нардепа Нестора Шуфрича

Народний депутат від забороненої партія «Опозиційна платформа – за життя» Нестор Шуфрич живий і з ним усе добре. Його справу передано до суду. Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«Напевне розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич, - «Главком» )  живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника», – уточнила Сапьян.

Радниця нагадала, що Шуфричу та його помічнику інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді.

«Власне, можливо дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре», – додала представниця ДБР.

Зазначимо, вчора, 5 вересня, у мережі з'явилися повідомлення про нібито смерть у СІЗО нардепа Нестора Шуфрича. Чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича. За їх словами, нардеп перебуває у лікарні. Відомо, що 4 вересня Шуфрича доставили у Печерський райсуд Києва на підготовче засідання з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції. Йому дозволили брати участь у засіданнях онлайн.

Зокрема колишній народний депутат Ігор Мосійчук поширив новину про смерть нардепа Нестора Шуфрича, а згодом самі її спростував.

«В увʼязненні помер народний депутат від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Повідомили знайомі адвокати», – написав спочатку Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву фото 1
скріншот

Невдовзі він заявив, що це фейк.

 

Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву фото 2
скріншот

Нагадаємо, що прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та та його експомічника. 

Нині обвинувачені перебувають під вартою. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), Шуфричу може загрожувати 15 років позбавлення волі.

У квітні правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму.

На початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич отримав підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму. А перед цим, 15 вересня, Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. 

Читайте також:

Теги: ДБР Нестор Шуфрич прокурор смерть Ігор Мосійчук депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акція харків’ян проти вирубки лісу
У Харкові йде війна… за ліс конфлікт
22 серпня, 13:22
Зиновій Саляк під час підняття прапора над Ратушею
Помер ексдепутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові
7 серпня, 11:13
Громадян Росії та Німеччини Артур Петров, екстрадований із Кіпру до США
Кіпр екстрадував росіянина до США за незаконне постачання електроніки до Росії
10 серпня, 07:42
Блогер ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн
Блогер-мільйонер Слобоженко отримав підозру в ухиленні від сплати податків
16 серпня, 15:10
Потураєв: Саме там (в Telegram - ред.) вербують агентів, які палять автівки військових, збирають інформацію про армію
«Я – ворог такої свободи». Нардеп Потураєв накинувся на любителів Telegram
28 серпня, 13:00
Артист став до лав Збройних сил України 29 квітня 2024 року
На фронті загинув актор театру «Берегиня» Олександр Сердюк
27 серпня, 20:21
Поліцейські відразу розпочали пошуки нападника
У хостелі під Варшавою вбито українця
29 серпня, 16:12
Полтавський обласний Територіальний центр комплектування
Мати посадовця ТЦК купила квартиру за 2 млн грн.
1 вересня, 19:23
Політика судять за неприйстойний жест президенту Володимиру Зеленському у сесійній залі
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса
Сьогодні, 08:24

Політика

Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини
Зеленський прибув на засідання «Рамштайн» до Німеччини
Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном
Новий голова МЗС Сибіга розповів, до чого готуватися українцям за кордоном
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву
Фейкова смерть Шуфрича: ДБР зробило заяву
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
Світовий конгрес українців подякував Дмитру Кулебі за служіння Україні
Світовий конгрес українців подякував Дмитру Кулебі за служіння Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
49K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
44K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
6739
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua