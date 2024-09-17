РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані
Центр протидії дезінформації зазначив, що такі фейки поширюються, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористами
Центр протидії дезінформації при РНБО спростував фейк, який поширюють ворожі Telegram-канали про нібито поранення першого секретаря Посольства України у Лівані Миколи Хоменка внаслідок вибуху у Бейруті.
У ЦПД зазначили, що такі фейки поширюються, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористами.
«Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про поранення першого секретаря Посольства України в Лівані Миколи Хоменка внаслідок вибуху у Бейруті (Ліван). Верифікувавши інформацію в МЗС України та посольстві України в Лівані, Центр повідомляє, що серед загиблих і поранених немає ані українських дипломатів, ані загалом громадян України», - йдеться в повідомленні.
В Центрі зазначили, що такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористичними угрупованнями та посіяти недовіру з боку міжнародної спільноти.
Десятки членів ліванського збройного угруповання Хезболла, включаючи бойовиків і медиків, були серйозно поранені у вівторок під час майже одночасного вибуху пейджерів, якими вони користуються для зв'язку.
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