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РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані

Ірина Міллер
glavcom.ua
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РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані
Десятки членів ліванського збройного угруповання Хезболла, включаючи бойовиків і медиків, були серйозно поранені у вівторок під час майже одночасного вибуху пейджерів
фото: reuters.com

Центр протидії дезінформації  зазначив, що такі фейки поширюються, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористами

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував фейк, який поширюють ворожі Telegram-канали про нібито поранення першого секретаря Посольства України у Лівані Миколи Хоменка внаслідок вибуху у Бейруті.

У ЦПД зазначили, що такі фейки поширюються, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористами.

«Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про поранення першого секретаря Посольства України в Лівані Миколи Хоменка внаслідок вибуху у Бейруті (Ліван). Верифікувавши інформацію в МЗС України та посольстві України в Лівані, Центр повідомляє, що серед загиблих і поранених немає ані українських дипломатів, ані загалом громадян України», - йдеться в повідомленні.

Центр протидії дезінформаціїспростував фейк про поранення першого секретаря Посольства України в Лівані внаслідок вибуху в Бейруті.
Центр протидії дезінформаціїспростував фейк про поранення першого секретаря Посольства України в Лівані внаслідок вибуху в Бейруті.
фото: Центр протидії дезінформації

В Центрі зазначили, що такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористичними угрупованнями та посіяти недовіру з боку міжнародної спільноти.

Десятки членів ліванського збройного угруповання Хезболла, включаючи бойовиків і медиків, були серйозно поранені у вівторок під час майже одночасного вибуху пейджерів, якими вони користуються для зв'язку.

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Теги: пропаганда Ліван поранення Україна українці

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