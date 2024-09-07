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Британська розвідка назвала місто, навколо якого росіяни досягли значних тактичних успіхів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Британська розвідка назвала місто, навколо якого росіяни досягли значних тактичних успіхів
У серпні 2024 року російські війська просунулися на схід і захід від Вугледара
фото з відкритих джерел

Росіяни давно прагнуть захопити місто, яке відкриє їм шлях до просування на півдні Донеччини

Російські війська досягли значних тактичних успіхів навколо Вугледара, можлива загроза для міста. Про це інформує британська розвідка.

У розвідці нагадують, що росіяни давно прагнуть захопити місто, яке відкриє їм шлях до просування на півдні Донеччини.

Однак усі попередні штурми закінчувалися великими втратами без значних територіальних здобутків.

«Однак у серпні 2024 року російські війська просунулися на схід і захід від Вугледара, взявши під контроль прилеглі села Пречистівка і Водяне. Наступного місяця Росія, ймовірно, продовжить спроби просунутися навколо Вугледара і загрожуватиме самому місту», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. 

Також, за даними аналітиків, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська і, ймовірно, захопили село Галицинівка. 

Як відомо, покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

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Теги: розвідка росія місто британська розвідка росіяни окупанти Вугледар

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