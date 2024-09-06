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Зеленський пояснив, чи існує загроза наступу окупантів на Суми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, чи існує загроза наступу окупантів на Суми
Зеленський повідомив, що під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових
фото: glavcom.ua

Глава держави наголосив, що також спостерігаються зміни у загальній ситуації у війні

На даний момент ЗСУ зупинили загрозу російського наступу на місто Суми. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву (наступ, - «Главком».) на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що також спостерігаються зміни у загальній ситуації у війні.

Також глава держави закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою.

«Ми повинні змусити Росію шукати мир ... Це реалістично, натиснути на них, щоб вони обрали мир. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімальною кількістю озброєння. Ми вдячні, дуже вдячні за кожен пакет допомоги, який надається Україні від вас, від ваших країн, але нам потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших територій. Особливо з Донецької області», – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що під час спецоперації ЗСУ на Курщині російська армія втратила близько шести тисяч військових вбитими та пораненими. 

Сьогодні, 6 вересня, президент Володимир Зеленський прибув на засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазу «Рамштайн» до Німеччини. Глава держави зазначив, що візьме участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. 

Раніше глава держави повідомив, що військова операція ЗСУ у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план «А». За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога. Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області – це лише частина операції.

 

Теги: росія армія путін Володимир Зеленський Україна президент місто кордон озброєння наступ росіяни

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