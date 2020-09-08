Росія запустила свою вакцину від Covid-19 в цивільний обіг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МОЗ Росії стверджує, що їх вакцина пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду

За інформацією російського МОЗ, перші партії вакцини повинні отримати найближчим часом регіони країни

Російське Міністерство охорони здоров’я запустило в громадський обіг першу партію вакцини від коронавірусу «Sputnik V». Про це повідомила пресслужба російського МОЗ, пише РБК.

«Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції «Гам-Ковід-ВАК» («Sputnik V»), розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї МОЗ Росії, пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду і випущена в цивільний обіг», – поінформували у відомстві.

За інформацією російського МОЗ, перші партії вакцини повинні отримати найближчим часом регіони країни.

Як повідомлялося, у світі станом на 7 вересня коронавірус виявили майже у 27, 5 млн людей. Загалом від початку пандемії вже 896 867 осіб померли від коронавірусу, одужали - 19 590 272. Лідером поширення коронавірусу залишається Індія, де виявили 75 тисяч хворих. У США зареєстрували 25 тисяч випадків, у Бразилії – 10 тисяч, в Аргентині – близько 9 тисяч.

Як повідомлялося, ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.