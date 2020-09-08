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    У світі

    Росія запустила свою вакцину від Covid-19 в цивільний обіг

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    МОЗ Росії стверджує, що їх вакцина пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду - Росія запустила свою вакцину від Covid-19 в цивільний обіг
    МОЗ Росії стверджує, що їх вакцина пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду

    За інформацією російського МОЗ, перші партії вакцини повинні отримати найближчим часом регіони країни

    Російське Міністерство охорони здоров’я запустило в громадський обіг першу партію вакцини від коронавірусу «Sputnik V». Про це повідомила пресслужба російського МОЗ, пише РБК.

    «Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції «Гам-Ковід-ВАК» («Sputnik V»), розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї МОЗ Росії, пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду і випущена в цивільний обіг», – поінформували у відомстві.

    За інформацією російського МОЗ, перші партії вакцини повинні отримати найближчим часом регіони країни.

    Як повідомлялося, у світі станом на 7 вересня коронавірус виявили майже у 27, 5 млн людей. Загалом від початку пандемії вже 896 867 осіб померли від коронавірусу, одужали - 19 590 272. Лідером поширення коронавірусу залишається Індія, де виявили 75 тисяч хворих. У США зареєстрували 25 тисяч випадків, у Бразилії – 10 тисяч, в Аргентині – близько 9 тисяч.

    Як повідомлялося, ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

    Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

    Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.

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