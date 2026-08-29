Смертельні інфекції та охорона ФСБ. Розвідка розкрила нові деталі про секретний острів у Росії

Для роботи на острові РФ шукала фахівця з доступом до особливо небезпечних патогенів

Секретний комплекс біолабораторій у Тверській області Росії охороняють спецслужби та військовий гарнізон, а його захист забезпечують зенітні комплекси й засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Черняка виданню Kyiv Post.

За словами Черняка, у травні російське Федеральне медико-біологічне агентство шукало лаборанта для роботи на острові Лисий, де розташований комплекс. У переліку обов'язків кандидата прямо вказувалася робота з патогенними біологічними агентами I–IV груп.

Представник ГУР пояснив, що за російською класифікацією до I групи належать агенти, які спричиняють особливо небезпечні та смертельні інфекції й здатні легко та швидко передаватися від людини до людини.

Водночас офіційно на об'єкті заявляють про дослідження захворювань свійських тварин, зокрема бруцельозу, туберкульозу та інших бактеріальних і вірусних інфекцій.

За словами Черняка, безпеку об'єкта забезпечують підрозділи Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони РФ, а також цілий військовий гарнізон. Територію додатково прикривають зенітні комплекси та засоби радіоелектронної боротьби.

Комплекс розташований на ізольованому острові Лисий посеред Вишньоволоцького водосховища у Тверській області. Нові лабораторії з посиленим захистом для роботи з біологічними зразками та хімічними речовинами росіяни побудували на місці старого комплексу.

Нагадаємо, раніше «Главком» уже повідомляв про існування секретного комплексу біолабораторій на острові Лисий. Офіційно він має назву «Центр экспериментальной физиологии» та входить до структури Федерального медико-біологічного агентства РФ. Проєкт реалізували за наказом російського диктатора Володимира Путіна як особливо важливий для «забезпечення обороноздатності та безпеки Росії».

Із 2023 року акваторія навколо острова закрита для риболовлі, купання та прогулянок на човнах як особливо охоронювана територія. Водночас Вишньоволоцьке водосховище забезпечує прісною водою низку населених пунктів, а з нього бере початок річка Тверця, яка впадає у Волгу. Розвідка попереджала, що потрапляння небезпечних патогенів або хімічних речовин із лабораторій у водойму може мати масштабні наслідки.