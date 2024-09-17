Від сьогодні тролейбуси у напрямку метро «Либідська» відновили рух (схема)

Рух був перекритий через проведення ремонтних робіт

Від сьогодні, 18 вересня тролейбуси № 42 курсуватимуть за постійною схемою руху. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Рух на з’їзді з бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського був перекритий через проведення ремонтних робіт. Наразі рух транспорту відновлений.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.

Як зазначається, 17 вересня можливі тимчасові незначні обмеження руху Наддніпрянським шосе, а 18–20 вересня включно – Столичним шосе. Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.