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Від сьогодні тролейбуси у напрямку метро «Либідська» відновили рух (схема)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Від сьогодні тролейбуси у напрямку метро «Либідська» відновили рух (схема)
Рух тролейбусу відновлений
фото: скріншот

Рух був перекритий через проведення ремонтних робіт

Від сьогодні, 18 вересня тролейбуси № 42 курсуватимуть за постійною схемою руху. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА. 

Рух на з’їзді з бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського був перекритий через проведення ремонтних робіт. Наразі рух транспорту відновлений.

Від сьогодні тролейбуси у напрямку метро «Либідська» відновили рух (схема) фото 1

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.

Як зазначається, 17 вересня можливі тимчасові незначні обмеження руху Наддніпрянським шосе, а 18–20 вересня включно – Столичним шосе. Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.

Теги: обмеження громадський транспорт дороги Київ

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