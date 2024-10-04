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Які країни перестали любити туристів: перелік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Які країни перестали любити туристів: перелік
Греція останнім часом почала менше приваблювати туристів саме тому, що їх у сезон стало надто багато
фото: glavcom.ua

Японія, Китай, Монако та Франція не завжди можуть похвалитись приязним ставленням до мандрівників

2024 рік називають рекордним для туристичної галузі – кількість мандрівників стрімко зростала. Європа цього року пережила непростий туристичний сезон – Венецію, Барселону, Амстердам та інші міста заполонили туристи з усього світу, мабуть, бажаючи надолужити втрачене за час пандемії Covid-19.

За прогнозами, 2024 рік стане рекордним за кількістю прийнятих мандрівників. Тим часом страйки серед місцевих мешканців деяких країн і працівників галузі не припинялися. Навпаки, вони лише набирали обертів. У яких же країнах місцеві жителі будуть найменше раді туристам і чому так відбувається розбирався «Главком».

Японія

Одним із лідерів негостинного туризму можна назвати Японію. Вона є одним із туристичних напрямків, який і досі вважаються загадковими саме через певну закритість. До того ж часто звична культура Європи разюче відрізняється від місцевої. Приміром, тут у закладах не заведено залишати чайові, тож навіть не намагайтеся це зробити: мало того, що це не зрозуміють, то ще й пориватимуться наздогнати і повернути гроші.

Туристи, які занадто голосно поводяться або не знають японську мову, також викликатимуть осуд і неоднозначні емоції у місцевих.

За можливості вимикайте звук телефону, вмикайте віброрежим і утримуйтеся від гучних розмов у поїздах, радять інші туристи, які вже встигли побувати у Японії.

Цікавим для відвідувачів країни може видатись той факт, що Японія нещодавно встановила рекорд за кількістю довгожителів. Кількість людей у ​​​​віці 100 років і старше в Японії сягнула рекордного рівня – понад 95 тис., майже 90% з яких – жінки.

Китай

Китай – дивовижна країна, куди щорічно приїжджають мільйони туристів з усіх куточків земної кулі, щоб познайомитися не лише з її визначними пам'ятками, а й подивитися на побут та культуру китайців.

Безумовно, Китай є дуже своєрідною країною. Приміром тут не можна платити за товари чи послуги у доларах, чи євро. Закони КНР дозволяють розплачуватися лише китайською валютою. За порушення цього закону передбачено покарання до тюремного ув'язнення. 

Китайці цінують скромність і стриманість, тож туристам варто бути більш уважними до поведінкових норм. Приміром за критику політики Компартії Китаю чи уряду можуть терміново депортувати із країни. Тут шанобливо ставляться до туристів, але й відповідного ставлення хочуть до себе. Приміром, у Китаї є традиція, згідно з якою гість зобов'язаний залишити хоча б трохи їжі у тарілці – це означає, що йому сподобалися страви.

Цікаво також те, що нещодавно Китай оголосив про заборону усиновлення дітей іноземцями, за винятком випадків, коли усиновлювачами є кровні родичі дитини. Рішення прийнято без офіційних пояснень з боку китайського МЗС, яке лише зазначило, що воно не суперечить міжнародним конвенціям. 

Франція

Французи ввічливі та шанобливо ставляться до туристів. Перед поїздкою варто вивчити кілька загальновживаних фраз французькою. Почувши рідну мову, місцеві жителі стають значно привітнішими, при чому навіть вимова з акцентом їх не розчарує.

Нове дослідження показало, що 47% французів розчаровуються у туристах хоча б раз на тиждень. І причини можуть бути різні: від незнання мови до занадто галасливої ​​поведінки і пияцтва. Але, як не дивно, головним чином французи розчаровані тим, що туристи не намагаються говорити французькою і їдять занадто мало жаб'ячих лапок. 

Місцеві жителі часто дратуються, коли іноземці не намагаються навіть базово вивчити їхню мову, і це може вплинути на якість обслуговування в кафе та ресторанах. Знання мови є надзвичайно важливим для позитивного досвіду у Франції, оскільки багато французів педантично ставляться до неправильної вимови. Окрім того, туристи, які не поважають місцеві звичаї, можуть зустрітися з непривітним ставленням. Цікаво, що мігранти уже так втомили місцевих мешканців, що новий уряд вирішив вжити рішучих заходів проти них.

Монако

Незважаючи на свої більш ніж скромні розміри, Монако пропонує кожному мандрівникові поєднання розкоші, краси та пригод. Країна сповнена розваг та пам'яток. Розташування Монако на Французькій Рів'єрі означає, що більшу частину року тут стоїть сонячна погода, що робить його ідеальним для активного відпочинку. Але оскільки населення складається переважно із багатіїв, які цінують свій спокій, величезна кількість туристів тут не вітається, а емігранти особливо на початку можуть відчувати певну упередженість від місцевих. 

Норвегія

Незважаючи на стриманість, норвежців можна вважати дуже ввічливими. Вони часто володіють на високому рівні англійською мовою, що означає, що вони готові та здатні допомогти туристам. Тим не менш, є деякі райони країни, де туристам менш радіють і де місцеві жителі можуть бути розчаровані присутністю туристів.

Які країни перестали любити туристів: перелік фото 1

Як правило, туристів із меншою ймовірністю приймуть у сільських районах із великим напливом приїжджих. До них відносяться гірські райони, такі як Лофотенські острови, круїзні порти у Фломі чи Гейрангері, або природні місця, такі як Троллтунга та Прейкестолен. У деяких невеликих містах місцеві жителі також стикалися з протидією туристам, прикладом може бути Олесунн на західному узбережжі Норвегії, де через велику кількість автобусів виникли проблеми на знаменитому оглядовому майданчику міста.

Саме через наплив туристів до країни і незадоволення місцевих Норвегія припиняє ініціативу спрямовану на те, щоб залучити якомога більше туристів до країни.

Південна Європа

Греція – колиска європейської цивілізації, але останнім часом почала менше приваблювати туристів саме тому, що їх у сезон стало надто багато. А це, у свою чергу, призвело до невдоволення місцевих мешканців, які на своїй батьківщині почали почуватись як не вдома. Греки втомились від галасу, нарікають на високі ціни, що розраховані саме на туристів, та відсутність житла за нормальною ціною.

Місцева влада намагається обмежити туристичний потік, проте виходить слабко. Приміром, аби обмежити надлишковий туризм Греція планує ввести збір з відвідувачів круїзних лайнерів, які прямують на популярні острови Санторіні та Міконос.

Те саме стосується інших країн Південної Європи. Так, влітку місцеві жителі та активісти вийшли на вулиці у різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, щоб закликати туристів повертатись додому. Деякі туристичні місця просто «нудить» від туристів і вони вимушені вводити все нові і нові заборони.

Туристичні міста борються з надмірним туризмом за допомогою штрафів, зборів і заборон – із різним ступенем успіху. Деякі запровадили менші правила, щоб відлякати туристів: заборонено селфі в районах італійського міста Портофіно, заборонено сидіти на Іспанських сходах у Римі, заборонено в'їзд великим круїзним лайнерам у хорватському Дубровнику. У Венеції влада запровадила символічну плату за вхід у 5 євро, щоб обмежити кількість туристів. Відвідування найвідомішого фонтану у Римі може стати платним. 

Деякі ідуть далі: мер Барселони оголосив у червні, що місто припинить короткострокову оренду квартир для туристів до 2028 року, намагаючись уникнути дефіциту житла в Європі.

На курорті Малага, який торік прийняв близько 14 млн. туристів, введено нові штрафи та попередження для туристів. Це сталося після масштабних протестів та масових антитуристичних кампаній, які провели місцеві жителі.

До слова, визначено десять найбільш популярних міст Європи. Зокрема австрійське місто Зальцбург, розташоване в оточенні Альпійських гір, визнано найбільш трендовим напрямком для відвідування в зимовий туристичний сезон 2024-2025 років.

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Теги: Монако місто Норвегія туризм іноземці Китай Японія

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