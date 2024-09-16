Голова Конотопа, атакованого Росією, звернувся до депутатів Верховної Ради

Артем Семеніхін попросив депутатів звернути увагу на розподіл ПДФО

Артем Семеніхін, міський голова Конотопа, міста, яке нещодавно росіяни масовано атакували ракетами, попросив народних депутатів переглянути своє рішення щодо надходження податку на доходи фізичних осіб до центрального бюджету, а не до місцевих бюджетів. Про це посадовець розповів в інтерв’ю «Главкому».

Очільник Конотопа заявив, що наразі у прифронтових містах є важка проблема із коштами, які необхідні для відновлення житла громадян, а також комунальних та муніципальних закладів та об’єктів інфраструктури.

«Сьогодні (у ніч з 11 на 12 вересня російські загарбники завдали удару по центру Конотопа, – Главком) у мене у громаді повилітали понад 300 вікон у лікарнях, в школах, в садочках, в котельнях», – підкреслив Семеніхін.

Також він зазначив, що у власників пошкодженого приватного джерела є можливість звернутися до держави за компенсацією, наприклад, через застосунок «єВідновлення». Проте, за його словами, такого відновлення для міських лікарень, шкіл, садочків та інших закладів не існує. Міська влада надіється лише на допомогу міжнародних партнерів та волонтерів.

Таким чином, Семеніхін просить народних депутатів змінити процедуру надходження коштів від ПДФО. Наразі всі ці гроші ідуть у центральний, а не місцевий бюджет. Якщо ж механізм надходження був би змінений, то місцеві бюджети отримали б кошти, котрі можна було б використати з огляду на те, де саме вони потрібні у громаді.

Міський голова підкреслив, що зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон, до якого Конотоп мало підготовлений через недофінансування міського бюджету.

«Споживання палива у зимовий період – це 2,5 т на добу, якщо працюють всі генератори на водопостачання, водовідведення і теплозабезпечення. Це нереальна цифра, в нас навіть ємностей такого об’єму немає, де зберігати це паливо», – розповідає Семеніхін.

Він зазначив, що для покупки необхідного обладнання для опалення необхідно витратити кілька річних бюджетів такого міста, як Конотоп.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.

«Главком» звертав увагу, що прийняття законопроєкту №10037, який вилучає з місцевих бюджетів ПДФО від зарплат військових, означає, що територіальні громади втратять приблизно 14 млрд грн.