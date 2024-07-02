У Японії можна безкоштовно отримати нерухомість: чому так сталося

За останні 30 років кількість порожніх будинків зросла більш ніж удвічі

Число порожніх будинків у Японії зросло до рекордно високого рівня. Наразі воно становить аж дев'ять мільйонів, адже у країні постійно скорочується населення. При цьому найбільше їх у великих містах, як Токіо та Кіото. Про це пише CNN.

Міжнародні ЗМІ останнім часом все частіше згадують про порожні будинки в Японії, які можна придбати за смішно низькою ціною або навіть отримати безкоштовно. Агентства нерухомості для іноземних клієнтів активно пропонують допомогу із отриманням таких будинків. Насторожує те, що японці не поспішають заселятися у старовинних будинках за безцінь.

Міністерство внутрішніх справ та комунікацій Японії опублікувало 30 квітня попередні підсумки статистичного дослідження житла та земель, яке показало, що в Японії 9 млн порожніх будинків – на 510 тис. більше, ніж у 2018 році. Це найвищий показник з початку таких підрахунків 1993 року, коли порожніх будинків було 4,48 млн. Таким чином, за 30 років кількість порожніх будинків зросла більш ніж удвічі.

З досліджених об'єктів нерухомості більше 4,4 млн. доступні для здачі в оренду, але залишаються порожніми протягом тривалого часу і в основному розташовані далеко від великих населених пунктів. Статус понад 3,8 млн об'єктів невідомий, і лише 330 тис. з 9 млн порожніх будинків наразі виставлені на продаж.

Загальна кількість одиниць житла в Японії становить 65,02 млн., що на 2,61 млн. більше, ніж продемонструвало попереднє дослідження. Це найвищий показник за історію спостережень.

Науково-дослідний інститут Номура прогнозує, що до 2033 року більше 30% від усіх будинків у Японії будуть порожніми. Ватару Сакакібара з департаменту глобального консалтингу з інфраструктури та енергетики інституту Номура так описує проблему, що назріває: «Якщо третина будинків порожня, значить, у середньому по сусідству з кожним будинком буде один незаселений. Незайняті будинки стають місцем для сміттєзвалища, схильні до руйнування і залучають сумнівних людей. Наявність 30% порожніх будинків, звичайно, небажана з точки зору безпеки та запобігання лихам».

Раніше стало відомо, що починаючи з 24 червня Японія послабила візові вимоги для громадян України. Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами.