Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків

Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на першу та другу групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП третьої групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

Нагадаємо, що 3 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд грн, тому документ було відправлено на повторне перше читання через брак двох голосів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів разом з представниками Нафтогазової асоціації України та «Укрнафти» дійшли згоди провести додаткові розрахунки для визначення розміру авансового внеску з податку на прибуток для платників, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості та може призвести до розколу всередині «Слуги народу».