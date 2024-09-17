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Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків
Відбудеться підвищення військового збору з 1,5% до 5%
фото: Ярослав Железняк

Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Законопроєкт передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на першу та другу групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% на всіх форм ФОП третьої групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році.

За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

Нагадаємо, що 3 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд грн, тому документ було відправлено на повторне перше читання через брак двох голосів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів разом з представниками Нафтогазової асоціації України та «Укрнафти» дійшли згоди провести додаткові розрахунки для визначення розміру авансового внеску з податку на прибуток для платників, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

До слова, голова комітету Верховної Ради  з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості та може призвести до розколу всередині «Слуги народу».

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Теги: Верховна Рада економіка податки депутат українці Україна Ярослав Железняк

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