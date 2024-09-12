Туреччина може обмежити оплату товарів готівкою

За порушення заборони покупців у Туреччині можуть штрафувати на 10% від суми купівлі

У Туреччині можуть заборонити оплачувати готівкою покупки дорожчі за $200

Податкове управління Туреччини запропонувало внести до податкового законодавства поправки, які заборонять купувати за готівку товари та послуги вартістю понад 7 000 турецьких лір (8 533 грн). Про це пише Anadolu Ajansı.

Законопроєкт опублікований на сайті відомства. При прийнятті цих поправок усі розрахунки, що перевищують вищезазначену суму, повинні здійснюватись лише за допомогою банківських карток та грошових переказів або через офіційних посередників.

За порушення заборони покупців можуть штрафувати на 10% від суми купівлі, але не менше ніж у 5 000 лір (6095 грн). Стверджується, що таким чином сподіваються зробити фінансові операції у торгівлі прозорішими та спростити збір податків.

Нагадаємо, повернення Криму під контроль України є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує завершення повномасштабної війни на основі територіальної цілісності, суверенітету, а також незалежності країни. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у відеозверненні до учасників четвертого саміту Кримської платформи.