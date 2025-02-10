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Вбивство українок у Німеччині заради викрадення малюка. Суд оголосив вирок для подружжя

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вбивство українок у Німеччині заради викрадення малюка. Суд оголосив вирок для подружжя
Місце на узбережжі Рейну на околицях міста Хокенгайм, де було знайдено тіло вбитої 27-річної українки у березні 2024 року
aото: René Priebe/dpa/pr-video/picture alliance

На початку судового засідання обидва підсудних зізналися у скоєнні злочинів

Земельний суд Мангайма, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері та у викраденні дитини. Про це повідомляє агенція dpa, передає DW.

Так, суд припустив, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини. Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім, додає dpa, на рішення суду ще можна подати апеляцію.

На початку судового засідання у січні обидва підсудних у заявах, зачитаних їхніми адвокатами, зізналися у скоєнні злочинів. Обидва також висловили каяття. Чоловік заявив, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

Наразі 11-місячна дитина живе з 21-річною тіткою, яка оформила опіку й повернулася з дівчинкою до України. Сестра вбитої виступає співпозивачем у процесі.

Нагадаємо, 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства. Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

Згодом німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля. 

У вбивстві 27-річної українки Маргарити Разас у Німеччині підозрюють подружню пару: 44-річного німця та 43-річну росіянку. Німецьке видання Bild пише, що пара перебуває під вартою.

За даними журналістів, 44-річний німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна – офісним працівником. Пара має трьох дітей. Журналісти також стверджують, що подружжя планувало вбивство українки. Свідки кажуть, що напередодні чоловік розповідав сусідам про свою новонароджену доньку. За версію дитина, нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

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Теги: Німеччина звільнення вирок чоловік викрадення вбивство

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