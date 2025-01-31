У Німеччині засуджено вбивцю 9-річної українки

На суді чоловік заперечував свою провину у вбивстві дитини

Засуджений – колишній матері дівчинки. За декілька днів до вбивства вона розірвала з ним стосунки

У Німеччині суд призначив довічне ув’язнення 37-річному Андрію П., який вбив 9-річну Валерію з Павлограду. Про це повідомляє Bild.

Суд визнав, що вбивство дівчинки – особливо тяжкий злочин, тому чоловік навряд чи зможе отримати дострокове звільнення після 15 років ув'язнення. Повідомляється, що незважаючи на докази, чоловік свою провину заперечував.

Німецьке видання пише, що автомобіль обвинуваченого було знято на відео перед квартирою жертви в день злочину. Крім того, його ДНК та Валерії виявили в машині.

Засуджений – колишній матері дівчинки. За декілька днів до вбивства вона розірвала з ним стосунки.

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла 3 червня 2024 року дорогою до школи. Через тиждень її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у лісі. У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови.

Валерія приїхала до Німеччини майже одразу після початку повномасштабної війни в Україні разом із мамою, бабусею та сестрою. Її 32-річний батько Роман залишився в Україні та пішов воювати на фронт.

Також у Київській області засудили на 10 років чоловіка, який під час сімейної сварки дерев’яною палицею наніс численні удари в голову своїй 85-річній дружині. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Раніше ми писали, що у Конотопі правоохоронці затримали чоловіка, який під час застілля вбив свою співмешканку. Зловмисник наніс смертельне ножове поранення жінці.