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Німеччина екстрадувала українця, який планував вбивство за допомогою вибухівки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Німеччина екстрадувала українця, який планував вбивство за допомогою вибухівки
Наразі зловмисник перебуває під вартою
фото: Нацполіція

Чоловіка затримали на території Німеччини у грудні минулого року, а 16 червня екстрадували до України

16 червня відбулась процедура екстрадиції 41-річного чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухівки для вчинення умисного вбивства, з Німеччини на Хмельниччину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Слідчі встановили, що чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій, який був використаний у 2021-му році для планування умисного вбивства. Проте, вчиненню злочину вдалося запобігти.

«Підозрюваний діяв спільно зі своєю знайомою. Вони виготовили вибухівку зі спорядженого корпусу промислово виготовленої ручної оборонної осколкової гранати «Ф-1» та уніфікованого підривача (запалу) типу «УЗРГМ», – йдеться в повідомленні.

Згодом фігуранти залишили територію України. Їх оголосили в міжнародний розшук.

Чоловіка затримали на території Німеччини у грудні минулого року, а 16 червня екстрадували до України. Розшукові дії щодо його спільниці тривають.

Чоловікові інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України. Зловмисникові може загрожувати до 10 років ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні жительку Житомирщини, яка отримала підозру у незаконному в'їзді десятьом громадянам Ірану до України, після чого виїхала за кордон.

До цього із Німеччини було екстрадовано експосадовицю Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.

Екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами ФРН та Польщі. Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.

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Теги: екстрадиція

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