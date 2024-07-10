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Вбивство українки в Німеччині: Чехія передала підозрюваного німецькій поліції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вбивство українки в Німеччині: Чехія передала підозрюваного німецькій поліції
У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови
фото: brisant.de

Наразі обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії

Німецькій поліції передали 36-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у вбивстві 9-річної українки Валерії Гудзенко в Німеччині. Про це повідомила поліція Саксонії.

Підозрюваний, який 10 липня постав перед слідчим суддею окружного суду міста Хемніц, не коментував звинувачення. Суддя залишив у силі виданий ордер на арешт.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою в саксонській виправній колонії.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку.

Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. 

У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови. Відомо, що раніше у нього були стосунки із матір'ю Валерії.

25 червня на Дніпропетровщині у місті Павлоград попрощалися із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією Гудзенко. Майже сотня людей принесли квіти, свічки та м'які іграшки. 

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Теги: Чехія арешт суддя поліція квіти дитина батько Німеччина

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