Вбивство українки в Німеччині: на Дніпропетровщині відбулося прощання із дівчинкою

Батько дівчинки заявив, що вона хотіла повернутися додому, тому він вирішив поховати її у рідному місті

На Дніпропетровщині у місті Павлоград попрощалися із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією Гудзенко. Майже сотня людей принесли квіти, свічки та м'які іграшки. Про це повідомляє «Суспільне».

Відомо, що дівчинка зникла 3 червня у місті Дебельн, лише через вісім днів її тіло виявили у лісі за 4 км від дому.

За словами батька загиблої Романа, донька завжди хотіла стати лікаркою, щоб допомагати людям: «Вона була настільки життєрадісна, в усьому. У неї не було поганих днів. Дощ, сніг, це було по кайфу. Я досі в це не вірю... Я розумію, що це так, але не вірю», – зазначив чоловік. Він додав, що Валерія хотіла повернутися додому, тому він вирішив поховати її у рідному місті.

Бабуся дівчинки Жанна Гудзенко зазначила, що не бачила онучку понад два роки, останній раз вона говорила з нею по відеозв'язку за день до зникнення.

«Вона збиралася додому на канікули, так раділа. Казала: «Я приїду, я приїду». Я йду з телефоном по подвір’ю, кажу: «Лєрочка, Лєра, черешня, полуниця стигнуть!», – додала жінка.

За словами бабусі, Валерія з малого віку займалася спортом, танцями, любила малювати та співати. Класна керівниця дівчинки Ольга Зеленська додала, що дівчинка «була настільки світла, у неї була дуже велика кількість друзів, вона приходила майже перша в школу і не хотіла йти додому... Це настільки боляче, що просто не можна пережити».

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла 3 червня дорогою до школи. Через тиждень її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у лісі. У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови. Відомо, що раніше у нього були стосунки із матір'ю Валерії.

Як повідомлялося, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.