Україна та Німеччина підписали декларацію у сфері підтримки підприємництва

Від 24 лютого 2022 року Німеччина забезпечила Україну бюджетним фінансуванням у більше ніж 1,5 млрд євро

Сьогодні, 11 червня, у Берліні міністерства фінансів України та Німеччини підписали спільну декларацію, яка сприятиме подальшому розвитку спроможності для інституційної розбудови та впровадженню корпоративної реформи. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну України.

Міністри підписали спільну декларацію про «наміри з підтримки розвитку спроможності для інституційної розбудови, що координується Кредитною установою для відбудови» (KfW).

Як зазначається, декларація передбачає надання Україні підтримки з нагляду та координації діяльності національних інституцій з питань розвитку та сприяння розвитку, посилення інституційної спроможності міністерства фінансів України з особливим акцентом на внутрішні процедури та системи стратегічного аналізу та управління інформацією. Також передбачено консультаційну підтримку Фонду розвитку підприємництва у процесі його інституційної реформи.

За даними Мінфіну, Фонд розвитку підприємництва наразі є ключовою інституцією з підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні. Загальна підтримка бізнесу, в межах всіх фінансових інструментів ФРП, становить близько 321 млрд грн, або 7,7 млрд євро (станом на 01.01.2024).

«Підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів Уряду України та здійснюється завдяки державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%» . Експертна та фінансова підтримка від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що в свою чергу сприяє відновленню економіки країни в умовах повномасштабної війни РФ» – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко

Як повідомляється, від 24 лютого 2022 року Німеччина забезпечила Україну бюджетним фінансуванням у більше ніж 1,5 млрд євро, 80% з яких – грантові кошти. Це стало значним внеском у підтримку макрофінансової стабільності України.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив готовність Німеччини продовжувати підтримку України, зокрема у процесі відновлення країни.

Раніше повідомлялося, що Німеччина не вдаватиметься до засобів заохочення для повернення біженців з України додому, заявила міністерка з питань розвитку Федеративної республіки Німеччина Свенья Шульце.