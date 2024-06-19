Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024

Португалія вирвала перемогу в компенсований час

Національна команда Португалії здобула перемогу над збірною Чехії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи. Поєдинок, який закрив програму першого туру на Євро-2024, закінчився з рахунком 2:1.

Португальці пройшли на турнір завдяки максимальному результату у своїй відбірковій групі (10 перемог у 10 поєдинках). Тоді як чехам це вдалося лише в останньому турі, де вони випередили Польщу у боротьбі за друге місце.

У першому таймі моменти створювали виключно гравці збірної Португалії. Двічі завдав ударів Кріштіану Роналду, який оновив одразу кілька рекордів – за кількістю поєдинків та участю у шести чемпіонатах Європи з футболу.

Матч Португалія – Чехія став першим на Євро-2024, перший тайм якого закінчився безгольовою нічиєю 0:0. Після перерви рахунок відкрили чехи: першим же ударом у площину воріт відзначився форвард Лукаш Провод. Португалія змогла зрівняти рахунок через сім хвилин після пропущеного голу. М'яч у свої ворота зрізав захисник Робін Гранач.

До кінця гри Чехія відзначилася лише однією атакою на ворота Португалії. На 86-й хвилині відзначився Діогу Жота, але після перегляду VAR арбітри зафіксували офсайд у Кріштіану Роналду, який завдав удару у штангу перед добиванням від партнера.

У компенсований час Португалія все ж вирвала перемогу. Простріл Нету зміг замкнути Францішку Консейсау, який встановив остаточний рахунок – 2:1.

Раніше команда Туреччини переграла збірну Грузії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи.

До слова, напередодні збірна України розгромно програла Румунії на старті Євро-2024.