Вчені попередили про глобальний потоп на Землі

Ной, знову ти?

Американські кліматологи з Колорадського університету в Боулдері прийшли до висновку, що до кінця століття підвищення рівня світового океану більш ніж на півметра загрожує затопленням прибережним містам і островам. Їх дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Вчені спиралися на дані аероспостережень,в



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AP Photo / Anupam Nath

Ной, знову ти?

Американські кліматологи з Колорадського університету в Боулдері прийшли до висновку, що до кінця століття підвищення рівня світового океану більш ніж на півметра загрожує затопленням прибережним містам і островам. Їх дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені спиралися на дані аероспостережень,в результаті їм вдалося з'ясувати, що рівень моря щорічно підвищується на 2,9 міліметра, при цьому прискорення зростання за останні 25 років в середньому становило 0,084 міліметра на рік. З урахуванням отриманих результатів науковці прийшли до висновку, що до 2100 року води світового океану піднімуться на 65 сантиметрів порівняно з початком 21 століття.

Це призведе до масштабних повеней. Вони вдарять по побережжю Південної Флориди, Бангладешу, Шанхая і частини Вашингтона. Причиною майбутніх катаклізмів вчені називають катастрофічне танення льодовиків в Гренландії та Антарктиді через глобальне потепління.