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    У світі

    Вчені презентували пластир, що допоможе відновитися після серцевого нападу

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    Вчені презентували пластир, що допоможе відновитися після серцевого нападу

    Гнучкий пластир розміром 3 на 2 см вирощується в лабораторних умовах зі зразків клітин пацієнта і потім перетворюється в здоровий серцевий м’яз

    Дослідники презентували пластир для серця, який містить мільйони живих стовбурових клітин, здатний допомогти людям швидко оговтатися після серцевого нападу.

    Про це повідомляє ВВС.

    Гнучкий пластир розміром 3 на 2 см вирощується в лабораторних умовах зі зразків клітин пацієнта і потім перетворюється в здоровий серцевий м’яз. Він також виробляє хімічні компоненти, які відновлюють і регенерують клітини серця.

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    Експерти з Імперського коледжу Лондона, які представили цей винахід на конференції з серцевих хвороб у Манчестері, стверджують, що випробування на кроликах показали його безпечність.

    Випробування пластиру на пацієнтах повинні розпочатися протягом наступних двох років, кажуть у Британському товаристві кардіологів.

    Зазначимо, що серцевий напад стається у той момент, коли закупорена артерія блокує приплив крові до серцевого м’яза, позбавляючи її кисню і поживних елементів. Це може серйозно підірвати роботу серця і призвести до невиліковної серцевої недостатності. За статистикою, близько 920 тисяч британців страждають від серцевих хвороб.

    «Ми сподіваємося рано чи пізно включити цей пластир для серця у звичайну програму лікування, яке лікарі пропонують пацієнтам, які перенесли серцевий напад. Ми плануємо виписувати такі пластирі для людей з серцевими хворобами поряд з іншими медикаментами», — зазначив дослідник Річард Джаббур.

    Професор Метін Авкіран з Британського фонду з вивчення серцевих хвороб, який фінансував дослідження, зазначив, що на сьогодні не існує надійного засобу від серцевої недостатності.

    Серцева недостатність є виснажливим і змінюючим життя станом, що робить щоденні завдання неймовірно важкими. «Якщо ми зможемо підлатати серце і допомогти йому відновитися, ми зможемо полегшити життя таким людям», — додав вчений.

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