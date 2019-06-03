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    Киян запрошують безкоштовно обстежитися на туберкульоз: де і коли

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    Киян запрошують безкоштовно обстежитися на туберкульоз: де і коли

    Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження

    У червні кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

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    Графік роботи пересувного флюорографа на червень 2019 року

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    12.06.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4

    вул. Рогозівська, 6

    13.06.2019

    Подільський

    Київський міський протитуберкульозний диспансер №1

    вул. Автозаводська, 68

    14.06.2019

    Дарницький

    Амбулаторія №1 КНП ЦПМСД № 2

    вул. Здолбунівська, 3-Б

    19.06.2019

    Дніпровський

    Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Курнатовського, 7-А

    26.06.2019

    Дарницький

    Амбулаторія КНП ЦПМСД

    вул. Срібнокільська, 14-Б

     

    27.06.2019

    Подільський

    Київський міський протитуберкульозний диспансер № 1

    вул. Автозаводська, 68
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