Киян запрошують безкоштовно обстежитися на туберкульоз: де і коли
Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження
У червні кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
Графік роботи пересувного флюорографа на червень 2019 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
12.06.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4
|
вул. Рогозівська, 6
|
13.06.2019
|
Подільський
|
Київський міський протитуберкульозний диспансер №1
|
вул. Автозаводська, 68
|
14.06.2019
|
Дарницький
|
Амбулаторія №1 КНП ЦПМСД № 2
|
вул. Здолбунівська, 3-Б
|
19.06.2019
|
Дніпровський
|
Управління праці та соціального захисту населення
|
вул. Курнатовського, 7-А
|
26.06.2019
|
Дарницький
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД
|
вул. Срібнокільська, 14-Б
|
27.06.2019
|
Подільський
|
Київський міський протитуберкульозний диспансер № 1
|
вул. Автозаводська, 68