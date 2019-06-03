Хлопчик, якому п’яні поліцейські вистрілили в голову, у вкрай важкому стані



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Хлопчик знаходиться у Київській міській дитячій нейрохірургії

Куля все ще знаходиться в голові хлопчика

Хлопчика, якому у Київській області п'яні поліцейські вистрілили в голову, прооперували в Києві. Дитина все ще з кулею в голові. За життя хлопчика продовжують боротися кращі нейрохірурги України.

Хлопчик у вкрай важкому стані, на апараті штучного дихання. У дитини пошкоджено ліву півкулю мозку. Про це Інформатор дізнався від керівника Київської міської дитячої нейрохірургії, в якій перебуває хлопчик.

Олександр Гончарук розповів, що за протоколом травма хлопчика проходить як «бойова травма». У таких випадках робиться максимальна резекція, тобто видаляється пошкоджена частина мозку, що вже і зробили малюкові. Буде також повторна операція. Куля все ще знаходиться в мозку. Зараз потрібно максимально побороти наслідки поранення - зняти набряк. Тяжкість травми така, що робити якісь прогнози просто нерозумно, зазначив лікар.

Професор Микола Поліщук розповів, що кулю в даному випадку видаляти не потрібно. Куля знаходиться дуже глибоко, і її видалення - це додаткова травма головного мозку і може негативно вплинути на відновлення дитини.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Проте, пізніше Державне бюро розслідувань пом’якшило категорію злочину. «За процесуального керівництва прокуратури Київської області 2 червня слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», - йдеться у повідомленні.