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    Вчені знайшли на Місяці великі запаси води

    Висувається версія, що колонізатори можуть брати наявну на Місяці воду як питну
    Вода поширена по всій поверхні Місяця, а не обмежується лише полярними регіонами. До такого відкриття прийшли вчені з американського Інституту космічних досліджень в Боулдері, матеріал опублікований у виданні Nature Geoscience. Дослідники проаналізували дані двох орбітальних зондів. «Як з'ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку
    • Сьогодні, 10:41
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    Висувається версія, що колонізатори можуть брати наявну на Місяці воду як питну

    Вода поширена по всій поверхні Місяця, а не обмежується лише полярними регіонами. До такого відкриття прийшли вчені з американського Інституту космічних досліджень в Боулдері, матеріал опублікований у виданні Nature Geoscience.

    Дослідники проаналізували дані двох орбітальних зондів. «Як з'ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку ділянку Місяця ми дивимося, сигнатура води завжди присутня, вода прикріплена до поверхні земного супутника, і її наявність не залежить від складу місячної породи», - зазначив співавтор дослідження Джошуа Бандфілд.

    Ці результати допоможуть зрозуміти, чи можна використовувати воду на Місяці як ресурс. Якщо вона легкодоступна, то колонізатори можуть брати її як питну, а також виділяти з неї кисень, уточнили в NASA. При цьому результати дослідження вчених з Боулдера суперечать раніше отриманим даним, що вода знаходиться в основному на полярних широтах Місяця, а її сигнатура слабшає протягом 29,5 земних діб.

    Нагадаємо, в ході масштабного дослідження аргентинські археологи відшукали на дні Тихого океану гігантську піраміду. При пошуку вони активно користувалися онлайн-додатком Google Earth.

    Джерело: Росбалт

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