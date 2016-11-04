Вчені знайшли на Місяці великі запаси води

Висувається версія, що колонізатори можуть брати наявну на Місяці воду як питну

Вода поширена по всій поверхні Місяця, а не обмежується лише полярними регіонами. До такого відкриття прийшли вчені з американського Інституту космічних досліджень в Боулдері, матеріал опублікований у виданні Nature Geoscience. Дослідники проаналізували дані двох орбітальних зондів. «Як з'ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку



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Висувається версія, що колонізатори можуть брати наявну на Місяці воду як питну

Вода поширена по всій поверхні Місяця, а не обмежується лише полярними регіонами. До такого відкриття прийшли вчені з американського Інституту космічних досліджень в Боулдері, матеріал опублікований у виданні Nature Geoscience.

Дослідники проаналізували дані двох орбітальних зондів. «Як з'ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку ділянку Місяця ми дивимося, сигнатура води завжди присутня, вода прикріплена до поверхні земного супутника, і її наявність не залежить від складу місячної породи», - зазначив співавтор дослідження Джошуа Бандфілд.

Ці результати допоможуть зрозуміти, чи можна використовувати воду на Місяці як ресурс. Якщо вона легкодоступна, то колонізатори можуть брати її як питну, а також виділяти з неї кисень, уточнили в NASA. При цьому результати дослідження вчених з Боулдера суперечать раніше отриманим даним, що вода знаходиться в основному на полярних широтах Місяця, а її сигнатура слабшає протягом 29,5 земних діб.

Нагадаємо, в ході масштабного дослідження аргентинські археологи відшукали на дні Тихого океану гігантську піраміду. При пошуку вони активно користувалися онлайн-додатком Google Earth.

Джерело: Росбалт