Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді

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Школа для літніх людей у Таїланді

Таким чином уряд допомагає літнім людям відволіктися від стресів самотнього життя

У Таїланді та Китаї населення старіє швидше, ніж в сусідніх регіонах. У Таїланді проживає 7,5 мільйона чоловік у віці 65 років і старше, а до 2040 року прогнозується зростання до 17 мільйонів - більше чверті очікуваного населення.

Традиційно старіючі тайці жили зі своїми сім'ями і діти про них дбали. Але через те, що багато залишають сільську місцевість для роботи в містах, батьки, бабусі і дідусі все частіше залишаються одні. Для таких людей відкривають спеціальні школи, в яких проходять щотижневі заняття протягом трьох місяців.

Таким чином уряд допомагає літнім людям відволіктися від стресів самотнього життя.