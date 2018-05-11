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    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді

    • Сьогодні, 16:36
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    Школа для літніх людей у Таїланді
    Школа для літніх людей у Таїланді

    Таким чином уряд допомагає літнім людям відволіктися від стресів самотнього життя

    У Таїланді та Китаї населення старіє швидше, ніж в сусідніх регіонах. У Таїланді проживає 7,5 мільйона чоловік у віці 65 років і старше, а до 2040 року прогнозується зростання до 17 мільйонів - більше чверті очікуваного населення.

    Традиційно старіючі тайці жили зі своїми сім'ями і діти про них дбали. Але через те, що багато залишають сільську місцевість для роботи в містах, батьки, бабусі і дідусі все частіше залишаються одні. Для таких людей відкривають спеціальні школи, в яких проходять щотижневі заняття протягом трьох місяців.

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    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді
    Вчитися ніколи не пізно. Як виглядають школи для літніх людей в Таїланді

    Таким чином уряд допомагає літнім людям відволіктися від стресів самотнього життя.

    Таїланд Азія
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