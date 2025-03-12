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Мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував пораненого туриста

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував пораненого туриста
Мер Венеції Луїджі Бруньяро та український захисник Яніс
фото: shum.zip/Instagram

Боєць 3-ї штурмової: Почув сьогодні від мера Венеції слова підтримки нас в війні проти Російської Федерації

Мер Венеції Луїджі Бруньяро вручив нагороду бійцю розвідувального батальйону Третьої штурмової бригади «Янісу», який врятував іноземця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку військового в Instagram.

«Почув сьогодні від мера Венеції слова підтримки нас в війні проти Російської Федерації. Пан Бруньяро був в Одесі під час одного з обстрілів і висловив повагу силам оборони України за працю і відданість Батьківщині. Слава Україні. Шана Третій штурмовій бригаді», – написав військовий.

Мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував пораненого туриста фото 1
скріншот

Нагадаємо, що у Венеції український військовослужбовець врятував вихідця з Північної Африки. Той зазнав серйозного поранення під час бійки в історичному центрі міста.

Бійку влаштували двоє чоловіків. Згодом один з них вихопив ніж та кілька разів вдарив противника. Нападник втік, а поранений пройшов кілька метрів і впав. Один з перехожих, побачивши пораненого, надав йому медичну допомогу, а люди тим часом викликали поліцію і медиків.

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Теги: мер Венеція Італія військові

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