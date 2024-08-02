Венеція «порадувала» туристів новими обмеження у пік сезону

Туристам загрожують штрафи у 25-500 євро, якщо вони не дотримуються нових правил у Венеції

Починаючи із серпня у Венеції туристи зіштовхнуться із новими обмеженнями і правилами перебування. Про це пише The Guardian. Так, місцева влада обмежить чисельність туристичних груп до 25 осіб. Вони також заборонять використання гучномовців у рамках заходів, спрямованих на «захист спокою мешканців» та забезпечення більш вільного пересування пішоходів. За порушення правил мандрівників та гідів штрафуватимуть. Обмеження поширюються на центр міста, а також острови Мурано, Бурано і Торчелло.

«Штрафи в розмірі від 25 до 500 євро для тих туристів, хто не дотримується правил, спочатку планувалося запровадити з червня, але було відкладено до початку серпня», – пояснює The Guardian.

У квітні минулого року у Венеції запровадили туристичний збір для боротьби із надмірним туризмом. Тоді ж комісія ЮНЕСКО закликала включити Венецію та лагуну, на території якої вона розташована, до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою зникнення.

«Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило платіжну систему для відвідувачів у рамках експерименту, спрямованого на те, щоб відмовити одноденних мандрівників приїжджати у пікові туристичні місяці. Пілотна схема, за якою уважно спостерігали інші європейські туристичні міста, тривала 29 днів і завершилася в липні, відкриваючи шлях для періоду консультацій, щоб вирішити, яким чином продовжувати реалізацію проєкту в майбутньому», – йдеться у публікації.

З початку 1950-х Венеція втратила понад 120 тис жителів. Це сталося через переорієнтацію міста на масовий туризм, внаслідок якого місцеве населення стало незначним у порівнянні з тисячами туристів, які заповнюють площі, мости та вузькі вулички у піковий сезон. Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем для Венеції, населення якої становить близько 250 тис. осіб, і у 2019 році її відвідало понад 13 млн відвідувачів.

Раніше цього року Венеція запровадила щоденну плату за вхід у розмірі п'ять євро (чотири фунти стерлінгів) після того, як спочатку заборонила причалювати круїзним лайнерам у кварталі 2021 року.