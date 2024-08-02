Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Венеція «порадувала» туристів новими обмеження у пік сезону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Венеція «порадувала» туристів новими обмеження у пік сезону
Венеція вирішила штрафувати туристів
фото із відкритих джерел

Туристам загрожують штрафи у 25-500 євро, якщо вони не дотримуються нових правил у Венеції

Починаючи із серпня у Венеції туристи зіштовхнуться із новими обмеженнями і правилами перебування. Про це пише The Guardian. Так, місцева влада обмежить чисельність туристичних груп до 25 осіб. Вони також заборонять використання гучномовців у рамках заходів, спрямованих на «захист спокою мешканців» та забезпечення більш вільного пересування пішоходів. За порушення правил мандрівників та гідів штрафуватимуть. Обмеження поширюються на центр міста, а також острови Мурано, Бурано і Торчелло.

«Штрафи в розмірі від 25 до 500 євро для тих туристів, хто не дотримується правил, спочатку планувалося запровадити з червня, але було відкладено до початку серпня», – пояснює The Guardian.

У квітні минулого року у Венеції запровадили туристичний збір для боротьби із надмірним туризмом. Тоді ж комісія ЮНЕСКО закликала включити Венецію та лагуну, на території якої вона розташована, до списку об'єктів Світової спадщини, які перебувають під загрозою зникнення.

«Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило платіжну систему для відвідувачів у рамках експерименту, спрямованого на те, щоб відмовити одноденних мандрівників приїжджати у пікові туристичні місяці. Пілотна схема, за якою уважно спостерігали інші європейські туристичні міста, тривала 29 днів і завершилася в липні, відкриваючи шлях для періоду консультацій, щоб вирішити, яким чином продовжувати реалізацію проєкту в майбутньому», – йдеться у публікації.

З початку 1950-х Венеція втратила понад 120 тис жителів. Це сталося через переорієнтацію міста на масовий туризм, внаслідок якого місцеве населення стало незначним у порівнянні з тисячами туристів, які заповнюють площі, мости та вузькі вулички у піковий сезон. Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем для Венеції, населення якої становить близько 250 тис. осіб, і у 2019 році її відвідало понад 13 млн відвідувачів.

Раніше цього року Венеція запровадила щоденну плату за вхід у розмірі п'ять євро (чотири фунти стерлінгів) після того, як спочатку заборонила причалювати круїзним лайнерам у кварталі 2021 року. 

Читайте також: Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
Теги: туризм влада населення Венеція обмеження Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проєкт постанови про уніфікацію тарифу на розподіл НКРЕКП планує розглянути вже 17 липня
Якими будуть наслідки уніфікації тарифів на розподіл електроенергії: дослідження
16 липня, 14:31
Російські загарбники заманюють українців повернутися на окуповані території України, щоб підтвердити права власності на нерухомість
Окупанти вдаються до нових методів, щоб відібрати майно українців на ТОТ
11 липня, 06:45
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко: «Певна частина суспільства, яка втомлена від війни, починає вірити, що швидко війну можна закінчити. Звісно ж, на умовах Росії»
РНБО прокоментувала висловлювання про «мир» від блогерів після удару по «Охматдиту»
12 липня, 19:26
Копенгаген приваблює все більшу кількість туристів щороку
Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів
22 липня, 08:25
Енергосистема України влаштована таким чином, що коли «Укренерго» дає команди на обмеження, вони рівномірно розподіляються між всіма областями України
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
На сьогодні в Ірландії вже переселили 2 522 українців
Українські біженці в Ірландії «розчаровані»: The Times назвала причину
21 липня, 17:47
Павлюк пояснив, що сама лише вартість передачі електроенергії в Україні складала десь загалом від 2,60 до 2,90 гривні в середньому
До підвищення тарифу українці не платили за світло, а тільки за його передачу – експерт
24 липня, 17:07
Масовий туризм дратує жителів Європи
Туристична лють охопила Європу: The Times пояснила, що відбувається
25 липня, 06:45
Дорожчають як елітні зерна арабіки, так і бюджетніші сорти робусти
В Україні значно подорожчає кава
27 липня, 23:17

Соціум

Венеція «порадувала» туристів новими обмеження у пік сезону
Венеція «порадувала» туристів новими обмеження у пік сезону
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
Як Путін обіймався з кілером та шпигунами (фото, відео)
Як Путін обіймався з кілером та шпигунами (фото, відео)
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
Видання Bild пояснило, чому Путін прагнув обміняти кілера Красікова
Видання Bild пояснило, чому Путін прагнув обміняти кілера Красікова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
26K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
18K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
8441
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8164
Скандал на Олімпіаді. Рекордсмен світу з Китаю образився на суперників з Австралії та США

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua