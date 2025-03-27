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Коли Венецію може остаточно затопити: вчені назвали дату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Коли Венецію може остаточно затопити: вчені назвали дату
Площу Святого Марка періодично підтоплює
фото із відкритих джерел

Вчені попереджають, що Венеція може зникнути до 2150 року

Венецію може остаточно затопити до 2150 року. Такий результат дав один із сценаріїв, змодельованих у рамках міжнародного проєкту Національного інституту геофізики та вулканології. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Finestre sull'Arte.

Як випливає із висновків дослідників, системи бар'єрів «Мойсей» буде недостатньо для захисту міста. Моделювання повеней проводилося для 2050, 2100 та 2150 років. Найгірший сценарій припав на середину ХХII століття, коли затоплення може зазнати територія площею від 139 кв. км до 226 кв. км.

«Без додаткових заходів щодо захисту це призведе до повені та значної шкоди як місцевому населенню, так і культурній спадщині Венеції», – попереджають вчені. Вони пояснюють, що ефект «високої води», що посилюється змінами клімату, веде до постійного зниження рівня суші і поглинання її морем. Нині темпи цього процесу досягають 7 мм на рік.

Система бар'єрів
Система бар'єрів " mose="

Для запобігання зникненню Венеції, яка збудована більш ніж на 150 островах, було розроблено спеціальну мобільну систему бар'єрів, що перекривають лагуну в період повеней. Кілька років тому дамба «Мойсей», зведення якої викликало безліч суперечок через дорожнечу, була введена в дію і останніми роками захищає Венецію від «високої води».

Феномен «високої води», що викликається морськими припливами, що залежать від місячного циклу, є характерним для острівної частини Венеції, розташованої на природній подушці невеликих островів у лагуні Адріатичного моря. Але вода періодично піднімається і трохи підтоплює площу Святого Марка.

До слова, мер Венеції Луїджі Бруньяро вручив нагороду бійцю розвідувального батальйону Третьої штурмової бригади «Янісу», який врятував іноземця. 

Теги: Венеція вчені Італія

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