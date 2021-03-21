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    Весняні канікули: у Маямі оголосили надзвичайний стан

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    Під час весняних канікул тисячі студентів приїжджають до Флориди - Весняні канікули: у Маямі оголосили надзвичайний стан

    Під час весняних канікул тисячі студентів приїжджають до Флориди

    Влада Маямі побоюється, що велике скупчення людей на канікулах створить ризик поширення Covid-19

    В американському місті Маямі оголошено надзвичайний стан через побоювання, що велике скупчення людей на весняних канікулах створить ризик поширення коронавірусу.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що у Маямі-Біч оголосили комендантську годину з 20:00 до 06:00, яка діятиме щонайменше три дні.

    Під час комендантської години буде обмежено рух транспорту, а підприємства в жвавому районі Саут-Біч мають закритися.

    Весняні канікули в школах та університетах у США зазвичай проходять у березні або квітні. В цей час тисячі студентів приїжджають до Флориди та інших теплих місць у всій країні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 21 березня зафіксували майже 123,6 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 2,7 млн осіб.

    Зазначимо, біохімік, старший науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, кандидат біологічних наук Володимир Галицький заявив в інтерв’ю «Главкому», що Україна може повторити ситуацію, яка була в Каліфорнії – там на піку весняної хвилі було понад 50 тис. нових випадків.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

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    Теги: США канікули надзвичайний стан комендантська година
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