Весняні канікули: у Маямі оголосили надзвичайний стан

Під час весняних канікул тисячі студентів приїжджають до Флориди

Влада Маямі побоюється, що велике скупчення людей на канікулах створить ризик поширення Covid-19

В американському місті Маямі оголошено надзвичайний стан через побоювання, що велике скупчення людей на весняних канікулах створить ризик поширення коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що у Маямі-Біч оголосили комендантську годину з 20:00 до 06:00, яка діятиме щонайменше три дні.

Під час комендантської години буде обмежено рух транспорту, а підприємства в жвавому районі Саут-Біч мають закритися.