Може бути як у Каліфорнії. Вчений-біолог дав катастрофічний прогноз для України

У Каліфорнії на піку весняної хвилі було 51 тис. нових та 755 летальних випадків

Галицький прогнозує у квітні десь 40 тис. хворих на добу

Україна на порозі катастрофи навіть при нинішніх значеннях щоденної захворюваності на коронавірус. Наша країна може повторити ситуацію, яка була в Каліфорнії – там на піку весняної хвилі було понад 50 тис. нових випадків. Про це в інтерв’ю Главкому розповів біохімік, старший науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, кандидат біологічних наук Володимир Галицький.

Галицький оприлюднив страшний прогноз – 40 тис. нових хворих на день і до 6 тис. померлих на добу. На думку вченого, пік весняної хвилі захворювань очікується уже за кілька тижнів.

«Межі, у яких лежать отримані результати – від 20 до 60 тис. нових випадків щодня на піку епідемії. Кількість летальних випадків щоденно на піку – від 500 до 6 тис. У прогнозі було наведено середні значення, які зустрілися найчастіше. Це найбільш ймовірний сценарій, але у той же час сумніваюся, що офіційно буде зареєстровано таку кількість випадків, бо кількість зразків, які можуть опрацювати лабораторії, взагалі обмежена і наразі становить десь 50 тис. на добу», – розповів він.

Прогноз щодо необхідності госпіталізації хворих з коронавірусом, необхідності реанімаційних ліжок і необхідності ліжко-місць, обладнаних апаратами вентиляції легень

За словами Галицького, в різних країнах епідемія розвивалася по-різному, адже різні умови розповсюдження вірусу: різна щільність населення, погода, різна мобільність населення.

«Для прикладу, у штаті Каліфорнія, США, котрий за кількістю населення приблизно відповідає Україні, на піку весняної хвилі було 51 тис. нових та 755 летальних випадків. Але треба мати на увазі, що в Каліфорнії, за певними винятками, сухий теплий клімат, й осіння хвиля майже одразу перейшла у весняну», – розповів біохімік.

Він підкреслив, що головне – не щоденна кількість нових випадків, а кількість госпіталізованих хворих. «Лікарні в Києві вже практично заповнені, з Харкова й Одеси теж повідомляли про критичну нестачу місць. Ми вже на порозі катастрофи навіть при нинішніх значеннях щоденної захворюваності. А захворюваність зростає чимдалі більше», – підсумував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.