Чехія продовжила карантин до Великодня

У понеділок уряд звернеться до парламенту з проханням продовжити надзвичайний стан до Великодня включно, «щоб не повторився сценарій, як на Різдво»

Кабінет міністрів Чехії на засіданні продовжив карантинні обмеження, проте вніс несуттєві корективи.

Про деталі на пресконференції розповів міністр охорони здоров’я Ян Блатни.

«Ми не в змозі дозволити собі серйозні зміни…. Уряд погодився послабити деякі заходи. Це стосується, зокрема, пом’якшення обмежень на дозвілля», – сказав міністр.

Зокрема, людям дозволили займатися спортом та гуляти на природі на всій території округу (наразі це обмежено територією населеного пункту). Займатися спортом можна буде без маски, якщо відстань між людьми становить не менше 2 метрів.

При цьому залишається заборона залишати територію округу без дуже поважної причини. Таке обмеження, введене 1 березня, дає своє результати, зауважив Блатни. Однак в лікарнях ситуація все ще «є дуже критичною», тож міністр сподівається, що вона почне покращуватися після 20 березня.

Питання про серйозніші пом’якшення (відкриття перукарень або ринків) на порядку поки не стоїть.

Блатни поінформував, що в понеділок уряд звернеться до парламенту з проханням продовжити надзвичайний стан до Великодня включно, «щоб не повторився сценарій, як на Різдво».

Нинішні обмеження були введені 1 березня і мали закінчитися 21 березня.

Напередодні у республіці було підтверджене 11 928 нових випадків інфікування, на 2600 менше, ніж попереднього тижня. У лікарнях перебувають 8 910 людей, з них майже 2 тисячі у важкому стані, вільні близько 11% ліжок.

Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин. Натомість у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на коронавірус. За добу виявили понад 15 тисяч інфікованих, а днем раніше – рекордну кількість смертей за весь час пандемії.

У «червоній» зоні перебувають чотири області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Київ перебуває в «помаранчевій» зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.

Джерело: Укрінформ