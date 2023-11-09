«Трикутник зла» і вибори президента США

Байден зовсім не випадково тісно пов'язує дві війни – Росії проти України та ХАМАС проти Ізраїлю

Києву треба уважно стежити за тим, як вирішуватиметься страшна близькосхідна криза в Ізраїлі

Насправді США більше зацікавлені не в посиленні українсько-ізраїльської солідарності, як дві країни, що зазнали агресії путінської Росії та напівфашистської ХАМАС, а у формуванні міжнародної небезпеки «трикутника зла» – Китай-Росія-Іран.

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Наприклад, багато в чому загроза панування Ірану в арабському світі сильніше впливає на багаті країни Близького Сходу, ніж американські авіаносці. Інакше кажучи, сильні ісламські держави Близького Сходу від Єгипту, Туреччини, Саудівської Аравії до Пакистану не зацікавлені в перемозі іранського ХАМАСа над Ізраїлем. Звідси їхня люта пропалестинська риторика і реальний стриманий збройний нейтралітет. Вони бояться Ірану більше, ніж Ізраїлю.

Використання американцями цього «трикутника зла» дало змогу створити потужну вісь Ізраїль-Саудівська Аравія-Індія, що заганяє в глухий кут не тільки Іран, а й Китай.

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Водночас американський президент Байден зовсім не випадково тісно пов'язує дві війни – Росії проти України і ХАМАС проти Ізраїлю. До початку виборчої кампанії йому потрібно зупинити ці дві війни, щоб отримати міжнародну перевагу над Трампом у президентській кампанії 2024 року.

Тому Києву треба уважно стежити за тим, як буде вирішуватися страшна близькосхідна криза в Ізраїлі. Для Байдена час продовження війни в Україні та Ізраїлі відіграє величезну роль.

Якщо американці, європейські та арабські країни колективно «примусять» Ізраїль припинити бомбардування Гази, встановити гуманітарну паузу або навіть почати мирні перемовини з ворогом, то це означає, що за таким самим алгоритмом вирішуватиметься «призупинення війни» в Україні, що вигідніше Росії, аніж Україні.

Натомість Байден, до початку виборчої кампанії, зможе виглядати миротворцем в очах американських виборців, переконуючи українських політиків, що після перемоги Байдена Україна обов'язково отримає величезну військово-політичну допомогу. Але потім, після виборів, а не зараз.